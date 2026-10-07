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Ceuta mantiene filiados a 2.827 menores extranjeros, un 9.650 % más de su capacidad ordinaria de acogida

La filiación imposible de los menores en Ceuta acaba en pisos patera
Ceuta mantiene filiados a 2.827 menores extranjeros, un 9.650 % más de su capacidad ordinaria de acogida. Informativos Telecinco
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El Gobierno de Ceuta ha informado este miércoles que tiene acogidos a 2.827 menores como consecuencia de las últimas filiaciones de niños que se han producido en los últimos días tras la entrada masiva de los días 30 y 31 de julio.

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El dato lo ha dado el consejero de Presidencia y Gobernación, Alberto Gaitán (PP), con competencias en el Área de Menores, durante el pleno de la Asamblea celebrado este miércoles. La ciudad mantiene filiados a 2.827 menores extranjeros, una cifra que supera en un 9.650 % su capacidad ordinaria de acogida ya que Ceuta debería tener a 29 menores, según las cifras del Gobierno de la Nación.

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"Es una situación de absoluta emergencia ya que se multiplica por 97 la capacidad de la Ciudad y hay que recordar que se trata de una capacidad que ha establecido el propio Gobierno de la Nación", ha valorado Alberto Gaitán.

El consejero ceutí ha añadido que Ceuta ya ha abierto una veintena de recursos extraordinarios en distintas zonas para asistir a los menores, lo que, a su juicio, es el resultado de la "inacción" del Gobierno central.

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