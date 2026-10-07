El Gobierno de Ceuta habla de una situación de "emergencia" ante la "inacción del gobierno central"

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El Gobierno de Ceuta ha informado este miércoles que tiene acogidos a 2.827 menores como consecuencia de las últimas filiaciones de niños que se han producido en los últimos días tras la entrada masiva de los días 30 y 31 de julio.

El dato lo ha dado el consejero de Presidencia y Gobernación, Alberto Gaitán (PP), con competencias en el Área de Menores, durante el pleno de la Asamblea celebrado este miércoles. La ciudad mantiene filiados a 2.827 menores extranjeros, una cifra que supera en un 9.650 % su capacidad ordinaria de acogida ya que Ceuta debería tener a 29 menores, según las cifras del Gobierno de la Nación.

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"Es una situación de absoluta emergencia ya que se multiplica por 97 la capacidad de la Ciudad y hay que recordar que se trata de una capacidad que ha establecido el propio Gobierno de la Nación", ha valorado Alberto Gaitán.

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El consejero ceutí ha añadido que Ceuta ya ha abierto una veintena de recursos extraordinarios en distintas zonas para asistir a los menores, lo que, a su juicio, es el resultado de la "inacción" del Gobierno central.