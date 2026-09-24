Logo de telecincotelecinco
Logo de InformativosInformativos
Testimonios

Cheikh Kane llegó en patera de Senegal y ahora recorre pasarelas: "Pasé de vender zapatos falsificados a trabajar con ellos legalmente"

Cheikh Kane llegó en patera de Senegal y ahora recorre pasarelas: "Pasé de vender zapatos falsificados a trabajar con ellos legalmente"
El modelo ha escrito junto a la periodista María Albarral el libro 'Una casa para mi madre', que narra su historia. Informativos Telecinco
Compartir

No hace muchos años que Cheikh Kane estaba en una patera de Senegal a Málaga. Ahora desfila en pasarela de la Semana de la Moda de Madrid. De su rostro triste en Senegal con mucho sufrimiento, miedo y dolor ha pasado a su sonrisa de ahora .

"Estábamos perdidos en el mar esperando la muerte, con los vientos y las olas", recuerda. 10 días sobre un cayuco conviviendo con la muerte. Lo que más recuerda es el miedo, el hambre y el frío que pasaron. Sin papeles, saltó del top manta, la agricultura, la obra, hasta que un fotógrafo hizo de hada madrina.

PUEDE INTERESARTE

"Los bolsas y los zapatos o las gafas que vendía yo en el Paseo Marítimo allí falsificado, pues quién me hubiera dicho que un día te vas a trabajar con ellos legalmente". La periodista María Albarral ha querido contar ahora su historia junto a él mismo en 'Una casa para mi madre'.

"Es como una píldora contra el odio. Cheikh pone rostro y voz a una de las miles de historias que se dan con los movimientos migratorios en nuestro país", cuenta la autora. Nunca soñó con esta nueva vida, solo con ayudar a su madre a tener una casa. El reencuentro con su madre puso sentido a todo.

Temas