El modelo ha escrito junto a la periodista María Albarral el libro 'Una casa para mi madre', que narra su historia

La historia de Youssef, un niño de 11 años que duerme en las calles de Ceuta mientras espera ser atendido

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No hace muchos años que Cheikh Kane estaba en una patera de Senegal a Málaga. Ahora desfila en pasarela de la Semana de la Moda de Madrid. De su rostro triste en Senegal con mucho sufrimiento, miedo y dolor ha pasado a su sonrisa de ahora .

"Estábamos perdidos en el mar esperando la muerte, con los vientos y las olas", recuerda. 10 días sobre un cayuco conviviendo con la muerte. Lo que más recuerda es el miedo, el hambre y el frío que pasaron. Sin papeles, saltó del top manta, la agricultura, la obra, hasta que un fotógrafo hizo de hada madrina.

"Los bolsas y los zapatos o las gafas que vendía yo en el Paseo Marítimo allí falsificado, pues quién me hubiera dicho que un día te vas a trabajar con ellos legalmente". La periodista María Albarral ha querido contar ahora su historia junto a él mismo en 'Una casa para mi madre'.

"Es como una píldora contra el odio. Cheikh pone rostro y voz a una de las miles de historias que se dan con los movimientos migratorios en nuestro país", cuenta la autora. Nunca soñó con esta nueva vida, solo con ayudar a su madre a tener una casa. El reencuentro con su madre puso sentido a todo.