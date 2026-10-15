Los audios en los que militares españoles presumen entre risas de sus palizas a migrantes en Ceuta

La realidad vuelve a Ceuta tras la visita de los reyes

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CeutaDesde hace semanas, se han sucedido las quejas de migrantes que denuncian agresiones de militares uniformados en Ceuta. Lo destapó Amnistía Internacional y, ahora, el medio de comunicación 'elDiario.es' ha publicado unos audios en los que se confirma que, efectivamente, parte de las patrullas militares en la ciudad han cometido esos ataques.

"Sin guantes mola más, porque suena. Pero con guantes duele", dice uno de los supuestos militares entre carcajadas en los audios que ha publicado 'elDiario.es' y que ha compartido 'Informativos Telecinco'.

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Los audios

Según ha detallado el medio de comunicación, esta conversación que se ha compartido se produjo la noche del 21 al 22 de septiembre. En los audios se puede escuchar a un grupo de militares de servicio en Ceuta que cumplía uno de sus turnos de vigilancia en un punto fijo de la ciudad.

"El batallón permaneció posicionado durante al menos 50 minutos en este punto y, sin apenas movimiento en la zona, los soldados se relajaron y empezaron a describir algunas de las actuaciones que realizan en el marco de la crisis migratoria en la ciudad autónoma. En su charla, presumen entre risas de las palizas y prácticas vejatorias", explican desde 'elDiario.es'.

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Los audios coinciden con la denuncia de Amnistía Internacional

La información compartida coincide con la ofrecida por la ONG Amnistía Internacional en la que denunciaba torturas y vejaciones por parte de miembros de las fuerzas armadas españolas a los migrantes que permanecen en Ceuta tras la entrada masiva de finales de julio, muchos de los cuales malviven, advierten, sin comida suficiente ni acceso a asistencia sanitaria.

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Cuando se cumplen dos meses del acceso irregular a la ciudad autónoma de decenas de miles de migrantes -80.000, según la entidad- los pasados 30 y 31 de julio, la ONG daba a conocer el resultado de una visita realizada del 10 al 15 de septiembre a Ceuta, donde entrevistó a más de 65 migrantes y se reunió con otras organizaciones, la Fiscalía y representantes del Gobierno de Ceuta.

La organización compartía por carta las conclusiones de su investigación con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, a quienes pedían "acciones urgentes" que proporcionen ayuda humanitaria y una acogida digna a los migrantes y atención especializada a los menores en riesgo. Asimismo, alertaba del "contexto de creciente deshumanización de las personas migrantes y la intesificación de los discursos de odio" a raíz de esta crisis migratoria.

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Durante la investigación, la organización documentaba gráfica y audiovisualmente los cuerpos magullados de migrantes compatibles, según indican, con golpes de porras reglamentarias, algunos en la cabeza.

Entre las prácticas degradantes Amnistía Internacional citaba insultos, amenazas constantes para que abandonen la ciudad, hostigamiento para impedirles dormir por la noche y transitar por Ceuta durante el día, vejaciones como hacer que se arrodillen para besar una cruz cristiana cuando son musulmanes o retirarles la comida si se niegan a cumplir una orden.

Ahora, esta información se ha visto reforzada tras compartir estos audios que han sido publicados por 'elDiario.es'.