Feijóo presenta a su nuevo Community manager que propones mensajes más agresivos y provocativos en redes

El PP usa la IA para elaborar un vídeo en el que aparecen Begoña Gómez, Ábalos y Zapatero admitiendo delitos

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El vídeo del PP contra el PSOE, elaborado con Inteligencia artificial, ha incendiado la escena política, a punto de iniciar la campaña electoral de cara al 29-N. La estrategia de los populares es clara: apuntan a los electores más jóvenes y para ello están reforzando su ofensiva en el terreno de las redes sociales con mensajes más agresivos y provocativos en lo que augura que la batalla por los votos de los partidos se trasladará a internet.

El PP no se quiere quedar atrás en la batalla que se libra en las redes sociales, donde Vox le ha comido terreno con más de un millón de seguidores en Tik Tok. Los populares este viernes ha presentado a su nuevo 'community manager' y otro vídeo, con un mensaje más provocativo e igual de agresivo y con el foco puesto en captar el voto de los más jóvenes.

En este, también con IA, los protagonistas son Pedro Sánchez y su esposa, Begoña Gómez en plan 'Titanic' que chocan contra el iceberg del PP. Con lo que ya sabemos de la historia del barco y la película es fácil imaginar el final en el que aparece un Sánchez sobreviviendo a duras penas en el agua helada, mientras Begoña, a salvo sobre la tabla termina por hundirlo.

"Si esta amparado bajo la libertad de expresión y pone que es IA se puede utilizar"

La politóloga Arantxa Capdevila, de la de la Universidad Rovira I Virgili, explica que "la utilización de la IA es un elemento más para llegar a públicos que quizá no podrían llegar por otros formatos". Sin embargo, aunque el objetivo es captar el voto joven, más allá de la sátira política el uso de esta tecnología tiene límites.

Este nuevo vídeo de los populares, de nuevo con inteligencia artificial, llega después del anterior en respuesta a la viralizada campaña del PSOE ante la llegada del presidente de Argentina, Javier Milei. Al hashtag de los socialistas "zurdos y orgullosos", los de Génova han creado el "lerdos y orgullosos".

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La estrategia de Génova es llamar la atención de los jóvenes, pero es legal, ética. El debate está abierto. La experta de la Universidad Rovira I Virgili avala su uso "si está amparado bajo la libertad de expresión y si pone que es IA, entonces se puede utilizar".

La guerra de los vídeos generados por IA están siendo utilizados por todos los partidos, que han exprimido las posibilidades con imágenes provocadoras.

Vox ha difundido uno en el que se ve al partido quitándole las caretas a Sánchez; mientras que el PSOE ha tratado de sacar rédito a la motosierra de Milei.

El PP ha apretado el acelerador intentando entregar una pizza con extra de chorizo en Ferraz y todos los grupos políticos buscan captar la atención de sus posibles votantes en una precampaña del 29-N que ha pasado de los mítines políticos al terreno redes sociales.