La teleasistencia cambia con la reforma de la dependencia: más beneficiarios y nuevos servicios

La teleasistencia pasa a ser un derecho subjetivo y universal para todas las personas con dependencia reconocida

Tener reconocida la dependencia facilitará el acceso al grado de discapacidad con la nueva ley

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Un dispositivo del tamaño de un colgante, un botón rojo bien visible y una conexión permanente con un centro de atención que responde en segundos ante cualquier emergencia. Ese ha sido durante casi dos décadas el retrato canónico de la teleasistencia domiciliaria en España, un servicio que muchas familias asocian a las personas mayores que viven solas y a la tranquilidad de saber que un especialista responderá ante una caída, un desvanecimiento o un intento de robo.

La reforma de la Ley 39/2006 aprobada definitivamente por el Congreso el pasado 16 de septiembre de 2026 modifica sustancialmente dicho esquema. La teleasistencia pasa a ser un derecho subjetivo y universal para todas las personas con dependencia reconocida, se abre a colectivos que hasta ahora quedaban excluidos y actualiza sus herramientas tecnológicas más allá del pulsador clásico. La medida beneficia potencialmente a más de un millón trescientas mil personas con dependencia reconocida en España, muchas de las cuales todavía no disponen del servicio.

Un derecho universal, no una opción

La condición jurídica que la reforma otorga a la teleasistencia tiene consecuencias operativas claras. Al pasar de servicio del catálogo a derecho subjetivo universal, las comunidades autónomas quedan obligadas a prestarlo a toda persona con dependencia reconocida que lo solicite, sin poder alegar limitaciones presupuestarias como motivo de denegación. Hasta ahora, el acceso al servicio dependía en gran medida de la disponibilidad de recursos de cada comunidad, con enormes diferencias entre unos territorios y otros: Andalucía cuenta con uno de los sistemas más desarrollados de Europa, atendiendo a más de 250.000 personas, mientras que otras autonomías apenas superaban las 20.000. La universalización cierra ese desequilibrio territorial.

La reforma introduce además una salvaguarda importante contra la aplicación restrictiva del nuevo derecho. La teleasistencia no podrá ser la única prestación asignada a una persona con dependencia reconocida. Deberá complementarse con otros apoyos, como ayuda a domicilio, centro de día, prestación económica por cuidados familiares… determinados por el Programa Individual de Atención (PIA) elaborado por los servicios sociales. La medida busca evitar que las comunidades autónomas resuelvan expedientes complejos limitándose a instalar un dispositivo de teleasistencia como cumplimiento formal del derecho.

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Los nuevos dispositivos tecnológicos

El texto de la reforma actualiza el catálogo de dispositivos autorizados para prestar el servicio. Junto a la clásica pulsera con botón de emergencia conectada al teléfono fijo del domicilio, el nuevo marco incluye expresamente pulseras geolocalizables (utilizables en la calle, no solo en casa), sensores inteligentes que detectan caídas sin necesidad de pulsar ningún botón, dispositivos portátiles de seguimiento remoto, sistemas de vigilancia pasiva del entorno doméstico (detección de movimientos anómalos, ausencia prolongada de actividad, cambios en el patrón de sueño) y aparatos específicos para personas con demencia o Alzheimer con función de aviso automático en caso de salida del hogar.

Ese último punto abre a un colectivo hasta ahora prácticamente excluido del servicio. La teleasistencia tradicional exigía que el usuario pudiera reaccionar de forma consciente y pulsar el botón en caso de necesidad, condición que las personas con demencia moderada o avanzada difícilmente cumplen. Los dispositivos de nueva generación permiten prestar el servicio sin exigir participación activa por parte del beneficiario, con lo que las personas con Alzheimer y otras demencias podrán acceder al derecho universal en las mismas condiciones que el resto.

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Ampliación a residencias

La segunda ampliación relevante afecta a las personas que viven en los centros residenciales. Hasta ahora, muchas comunidades autónomas consideraban que el ingreso en residencia era incompatible con la teleasistencia, por entender que la atención permanente del centro cubría las funciones del servicio. La reforma cambia el criterio y reconoce que la teleasistencia puede ser útil también dentro de determinados formatos residenciales (viviendas tuteladas, apartamentos con servicios, unidades de convivencia), donde la persona conserva autonomía suficiente para vivir con relativa independencia pero necesita el respaldo del sistema de emergencia. La medida encaja con la orientación general del sistema hacia modelos de convivencia menos institucionalizados y más próximos al modelo del hogar propio.

La entrada en vigor plena de estas medidas depende de la publicación de la reforma en el Boletín Oficial del Estado, prevista para las próximas semanas. Su aplicación real dependerá después del desarrollo autonómico, dado que la gestión del sistema corresponde a las comunidades. El ministro Pablo Bustinduy ha pedido públicamente que las listas de espera de la dependencia se reduzcan a la mitad en 2027 y desaparezcan por completo en 2028. Los beneficiarios que quieran solicitar el servicio pueden hacerlo desde ya en los servicios sociales de su comunidad autónoma o a través de las secciones específicas de las webs municipales.