Ruth Méndez 23 OCT 2026 - 15:51h.

El ministerio de Cultura ya ha anunciado acciones legales al apreciar posibles riesgos de censura

Dos compañías acusan al gobierno PP-Vox en Quintanar de censurarles una obra por aparecer en ropa interior

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La polémica por las políticas culturales de Vox y PP en Castilla y León sigue creciendo. La decisión de la Junta de retirar las ayudas públicas a aquellas películas que considere que promueven el adoctrinamiento político ha provocado la reacción del Ministerio de Cultura, que ya ha anunciado acciones legales al apreciar posibles riesgos de censura.

La controversia coincide con el inminente arranque de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), uno de los principales festivales cinematográficos del país. En este contexto, su codirectora, Mariona Viader, ha reivindicado la trayectoria y la independencia del certamen después de que el consejero de Cultura de la Junta cuestionara su neutralidad ideológica. “La Seminci lleva 71 años defendiendo lo que es el cine de autor. Significa pluralidad de miradas, libertad de creación”, ha señalado.

Cancelan una obra de teatro sobre Lorca

Una valoración que parece compartir el alcalde de Valladolid, el popular Jesús Julio Carnero, quien ha defendido que “Seminci es un espacio de libertad”.

En paralelo, la decisión de la Junta de modificar los criterios para la concesión de ayudas al cine se suma a otra polémica relacionada con la actividad cultural en la ciudad. Una compañía teatral ha denunciado la cancelación de una representación de su obra sobre Lorca en Valladolid.

Desde la compañía Proyecto 43-2, su responsable, María San Miguel, considera que detrás de esta decisión existen “causas de motivación ideológica que tienen que ver con los derechos fundamentales de la libertad de expresión”.