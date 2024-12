Es habitual que las emociones aparezcan y desaparezcan en distintos momentos vitales. Y, claro, la Navidad no iba a ser menos. Los sentimientos de tristeza o nostalgia florecen en estas fechas donde se fomenta una socialización más privada o íntima. Todo se plantea en grupo, en familia…, en definitiva: en comunidad. Y aquellas personas que no se integran en esta propuesta, responden emocionalmente de una forma antagónica a lo que se espera, o sea, tristes.

"En mi opinión, el aislamiento es la premisa básica que acompaña a esta emoción. No es lo mismo estar solo que aislado. Y, en un entorno que ofrece propuestas distintas a las que la persona quiere vivir, hay una tendencia al aislamiento, como proceso existencial. Es decir, si alguien no vive la realidad espiritual y comercial de la Navidad, es probable que no quiera formar parte del ese día a día. Por tanto, se aparta o se aísla de ese entorno. Y, como no es algo puntual, sino que dura semanas o varios meses, su sistema límbico responde generando emociones propias de ese comportamiento, tales como la tristeza", explica.