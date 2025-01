Respuesta: En la actualidad, la ciencia más convencional está experimentando una mayor apertura al estudio de la vida tras la muerte, especialmente desde el campo de las neurociencias. Las técnicas actuales de neuroimagen ya están demostrando que la consciencia no se localiza en el cerebro, sino más allá de él. La investigación sobre la vida tras la muerte lleva décadas realizándose desde la psiquiatría y la psicología, basándose principalmente en las experiencias de personas moribundas, en las vivencias de quienes han tenido una experiencia cercana a la muerte (ECM) y en la información que se ha podido recabar de pacientes en estados expandidos de consciencia a través de hipnosis. En mi libro recojo el trabajo de todas estas áreas, pero principalmente lo enfoco en lo que he podido comprobar con mis pacientes a través de sesiones de regresión y expansión espiritual.

R: Cuando morimos, lo que sucede es que abandonamos el cuerpo físico, que es una especie de traje o vehículo, y comenzamos a vivir en otro plano al que solemos llamar “astral”. Ese plano astral comparte espacio con el mundo físico, pero en frecuencias diferentes, de ahí que nuestra visión física no pueda percibirlo. Por ejemplo, en este momento, la habitación donde te encuentras leyendo esto está llena de ondas electromagnéticas, ondas de radio, microondas, ondas wifi, etc., pero tú no las puedes captar con tus órganos físicos. Sin embargo, ahí están, compartiendo el mismo espacio que tú. Con el plano astral sucede igual, está en el mismo espacio que el físico, pero no lo percibimos habitualmente.