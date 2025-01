Actualmente vivimos en una era imperativamente digital y, con la evolución del entorno, también la comunicación, las relaciones y nuestro comportamiento cambian con ella. Sin embargo, este cambio aparentemente imperceptible ha marcado a las nuevas generaciones de manera notable , y lo que hace un tiempo era la norma, -llamadas por teléfono, interacciones cara a cara-, hoy se ha vuelto incómodo, vergonzoso y hasta fuente de bloqueo por preferir no decir nada antes que arriesgarse a hacerlo ‘mal’.

“Los espacios digitales tienen un profundísimo impacto intergeneracional, no sólo en grupos jóvenes, afecta profundamente a todas las generaciones, pero es cierto que han tenido especial impacto en los cambios de códigos, signos, lenguajes, axiología y modelos de comportamiento en las generaciones jóvenes: Los Millenials, Generación Z, etc.”, comienza explicando.

“Sin duda alguna, las redes sociales, sobre todo en las generaciones más jóvenes, son una de las manifestaciones más profundas de la interfaz que se establece entre el ser humano y la máquina, sobre todo porque cada red social encaja con el imaginario de los jóvenes, influyendo y produciendo de alguna manera su cosmovisión: todo es más inmediato, la satisfacción, la gratificación, los códigos de la imagen, la enfatización de la belleza y por supuesto las interacciones simples: esto me gusta, esto no me gusta, esto es verdad o es mentira. Todo ello rodeado de una clara falta de contexto (clickbait, titulares simples, falta de argumentación, etc.)”.