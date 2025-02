Sergio Aguilera ha utilizado su imagen de chico rural y humilde como estrategia, aunque su conocimiento y comportamiento sugieren que no es tan inocente

Romina Malaspina ha eliminado a varios concursantes, incluyendo a Alex Ghita, y se ha ganado la reputación de ser la "killer" de la edición

Todos los programas de GH Dúo en Telecinco a la carta

Hoy toca daguerrotipo de Sergio Aguilera, pero antes algunas notas sobre lo ocurrido anoche. El 70 % de los votos quiso dejar fuera de la lucha final a Alex Ghita, el concursante más inestable y disparatado de esta edición. Ni me creí que quisiera irse realmente ante su primera expulsión ni que anoche quisiera quedarse. Si así fuera su actitud habría sido otra tras regresar repescado. Alex ha sido un kamikaze cuyas estrategias suicidas no han suscitado interés. Muy al contrario, me ha parecido ridículo y complicado de interpretar. Sospecho que ni él mismo sabía lo que hacía ni, sobre todo, por qué lo hacía.

Alex se queda fuera de la recta final el día que eran proclamados los seis finalistas, justo a una semana de la final. El jueves habrá doble expulsión en una semifinal, el domingo el último debate y el martes de la próxima semana la gran final, en principio con cuatro candidatos. No sé si es fruto del azar que hayan llegado tres concursantes del grupo de anónimos y otros tres del de famosos a esta última fase del concurso. Lo bueno es que no está del todo claro quiénes están en condiciones de disputarse el maletín.

Si Alex pretendía forzar tener a todos en su contra para provocar la compasión de la audiencia se ha vuelto a equivocar. Como cuando pensó que Maica Benedicto caería rendida ante su cutre cortejo. ¿Cuándo se darán cuenta algunos de que no tiene un pelo de tonta? Tampoco resultó creíble que se acercara en última instancia a Marieta, convencido de que es otra de las favoritas. No ha sabido manejar la información que traía de fuera. Desperdició la evidente ventaja de quien tiene la oportunidad de salir de la casa y conseguir una información bien valiosa.

Ni siquiera fue capaz Alex Ghita de hacer una despedida en condiciones. Tenía la opción de repetir el tipo de despedida de la primera vez, disparando en todas las direcciones, o replicar el estilo de Miguel Frigenti, amable y conciliador con todos. No hizo una cosa ni la otra. En realidad no hizo nada porque se limito a desear suerte a todos y cuando Ion Aramendi le presionó un poco nos regaló su opinión sobre quienes tienen más posibilidades de ganar, supongo que presuponiendo que nos interesaba algo saberlo. También dijo que su ganador es Óscar Landa, supongo que por fastidiar a su supuesta amada Maica. Esta es su segunda opción. Por suerte no especificó a quien no le gustaría que ganase, lo cual me interesa tanto como todo lo demás. O sea, nada.

Romina Malaspina pudo también con Alex Ghita

Romina Malaspina se ha cargado a Dani Santos y María Sánchez hace unas semanas. Anoche pudo con Alex Ghita. A lo tonto está siendo la concursante killer de la edición. No me gustaría a mí vérmelas con ella en la sala de expulsión. Veremos si funciona igual de bien con el voto en positivo, aunque me da la impresión de que no. De momento, ha dejado fuera a tres concursantes, dos que habían superado el paso del ecuador y el repescado Alex. Bien mirado, igual el mérito es menor en este caso porque al preparador físico le tenían ganas los seguidores de ambos grupos.

Visto lo ocurrido anoche podemos decir que Alex Ghita pasa a formar parte de la colección de concursantes más castigados por la audiencia en esta edición. Expulsado dos veces, la segunda con un abultado porcentaje, Alex se une a otros concursantes como Vanessa Bouza o Ana Herminia. En mi retina todavía guardo el recuerdo de una nominación en la que llegaron a sentarse en la sala de expulsiones Alex, Vanessa y Ana Herminia. Era un poco, si me permiten que lo diga, la cámara de los horrores. Aunque debo decir que los tres aportaron bastante más que algunos de los finalistas.

Alegatos y bromas al borde de la final

Solo la madre de Marieta se atrevió a hacer el alegato contra Maica. Los demás eligieron a Romina, José María o la propia Marieta. Todos argumentaron que lo hacían por estrategia, suponiendo quiénes pueden ser los principales rivales que se disputen el triunfo. Miguel Frigenti había quedado en hacer el alegato positivo a favor de Romina, pero finalmente lo hizo por Maica. Esto provocó que buscasen a toda prisa un reemplazo y finalmente fue Alexia Rivas quien defendió a la argentina con el acierto al que nos tiene acostumbrados.

No me creí que Maica se tragara la interpretación de sus compañeros comentando la injusticia de haber llegado a la final y que se lo comunicase en un vídeo su hermano. Hicieron la broma a petición del programa mientras Maica le veía todo desde la sala de confesiones. No es que sean malos actores, pero olía a ficción desde una legua. No beneficia a esta concursante que la pongan en el compromiso de seguir el juego y hacer como que se lo está tragando o estropear la broma al programa. Lo digo porque ya la han acusado de impostura bastantes veces. Por cierto, cuando salió del ‘confe’ tras ver las imágenes se tropezó y casi se va al suelo. ¿Casualidad? Francamente creo que sí, ahí solo veo realidad.

Daguerrotipo de Sergio Aguilera

Sergio Aguilera es rural, pero no tan inocente como puede parecer. Cuando en un programa anterior decía que “no por trabajar en el campo tienes que ser un cateto con bigote” estaba dando muchas pistas. Sergio no es ese pobre chico sin formación porque le fue imposible estudiar en un colegio caro que nos quiere hacer creer. Me di cuenta de ello cuando les comunicaron la recompensa en una prueba en la moneda usada en Japón y fue el único en saber que mil yenes son unos cinco euros. De alguna manera, eso revelaba que su ruralidad es, en parte, una pose que intenta utilizar a su favor.

Creo que Sergio ha caído en la tentación de jugar a ser el pobre niño de pueblo, cuyo padre tiene más de setenta años y aún debe levantarte antes del alba para trabajar en el campo. ¡La dura labor del agricultor! Un agricultor de campo, que es un auténtico match. Esto le ha valido para justificar una salida de tono como cuando amenazó a Alex Ghita con hacerle mear sangre o cuando estrelló su zapatilla contra el suelo, contrariado sin razón aparente. Su repetida referencia a no haber estudiado en un colegio caro es otro vértice del engaño con el que pretender alcanzar la cuadratura del círculo: quien no ha estudiado en colegios caros es de familia humilde y tiene escaso conocimiento. Además de ser rural, sobre todo muy rural. Pero sabe la cotización del yen.

No puedo negar que la explotación de su perfil de chico sencillo le ha funcionado y cuando ha estado nominado ha sido de los menos votados. Habrá que ver cómo le va en el voto en positivo. En nada parece haber afectado a ese pretendido perfil que haya participado en varios realities o dating shows, donde se emparejó con Pilar Llori (concursante de GH VIP 8) o la mismísima Marieta. En todas esas ocasiones ya explotó su supuesta autenticidad y un peculiar carisma que no se le puede negar. Más allá del personaje que nos ha querido vender, Sergio ha sido un concursante de perfil bajo, con momentos concretos de notoriedad en medio de la mediocridad absoluta.

Dentro del trío que formó en un principio con Marieta y Manuel Cortés adoptó un papel secundario y en cuanto pudo acusó a sus otros dos compañeros de hacerle el vacío. O fue, por momentos, excesivamente susceptible o intentó también en eso hacerse el pobrecito. Su discreto papel del principio se podía entender por el hecho de que el trío encadenase varias inmunidades, pero después no modificó un ápice esa dinámica con la que tan bien le había ido. Ni siquiera tuvo la valentía de Marieta, evitando proponerse como nominado para defender una estrategia de grupo.

Solo destacó para mostrar su peor cara, lo cual hizo convencerme de lo que tenía de falso su papelón de buen chico. Mientras que Alex disculpó pronto su impresentable amenaza él no parecía estar aceptando con facilidad las disculpas de Romina Malaspina tras un encontronazo en el que ambos cometieron excesos. Durante estos casi dos meses he tenido la sensación de que Sergio es de esos concursantes que pasan sin pena de gloria si nadie les da un empujón. A decir verdad, en este caso creo que ni siquiera a empujones. Al igual que José María Almoguera, su objetivo ha sido durar más tiempo para ir aumentando sus ingresos. Mis máximos respetos al respecto. Dejemos que se vaya feliz con su dinero.

Moleskine del gato

Los porcentajes ciegos de la votación en positivo para ganar estaban así anoche: 33 %, 28 %, 17 %, 10 %, 10 % y 2 %. No tengo claro a quiénes corresponden los dos porcentajes más altos. Eso sí, me parece indudable que la cosa entre dos de los finalistas. Tampoco está claro a quién pueden ir a parar los votos de los dos eliminados que saldrán de la casa mañana jueves.