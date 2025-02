Esa bonita historia que la audiencia del reality de Telecinco vio cómo se cocinaba a fuego lento en la casa más famosa de Guadalix ha llegado a su fin de forma completamente inesperada. Una ruptura que ha dejado a la andaluza absolutamente devastada. "Q ue alguien me cambie la cabeza y el corazón por otros que no sean los míos", suplica a través de sus redes mientras comparte una fotografía desde un ascensor.

"Por qué Dios me hizo vivir todo si no era, por qué llenar de amor tanto mi corazón si llegaría el fin . Para qué me ilusionaste si era imposible ", dice al cielo sin llegar a comprender aún el por qué y la necesidad de tanto dolor.

No quiere volver a enamorarse y a pasarlo mal por amor. No se siente capaz de volver a atravesar por otro desengaño amoroso. Después de tantas desilusiones solo le pide una cosa: "Déjame sola ya de una vez que no me quedan trozos en mi corazón para reponerlos otra vez".