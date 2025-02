"La audiencia ha decidido que debe abandonar la casa... Álex Ghita" , comunicaba Ion Aramendi mientras Romina y este esperaban nerviosos. "Me lo esperaba, la audiencia ha elegido a estos finalistas, les deseo lo mejor y que tiren del concurso para adelante. El hecho de irme me duele, pero es un concurso, el porcentaje me da igual", decía Álex que se marcha de la casa con un 70% de los votos.

Lo que no esperaba Romina es la noticia que le iba a comunicar su madre después de ser salvada y de recibir algunos objetos muy especiales para ella: "Estamos muy contentos con el concurso que has hecho, ¡eres finalista de 'GH DÚO". Lo que dejaba muy emocionada a la concursante: "No me lo puedo creer, te amo, gracias por darme esta noticia".