Reconquistar el placer cuando ya no eres tan joven: “Todo es proponérselo para disfrutar los dos”

Un tema que siempre colea es el de la falta de deseo sexual o la inexistencia de relaciones entre dos personas maduras, aunque cada vez se habla más de la revolución sexual y la consecución del placer. Seguro muchos nos acordamos de la impactante campaña de la organización 'Relate, Let's Talk the Joy of Later Life Sex', con imágenes de parejas desnudas o semidesnudas. El objetivo era el de romper estereotipos y tabúes, pero, ¿qué más debemos saber?