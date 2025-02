Kate Winslet y su reflexión sobre las arrugas en Hollywood: "¿Acaso se lo decimos a los hombres?"

A la actriz le molesta profundamente que le llamen "valiente" por sentirse cómoda con su cuerpo o no usar maquillaje

La intérprete de 'Titanic' es conocida por prohibir retoques en su cara o en su cuerpo en los posters promocionales

Kate Winslet, sobre su beso con Leonardo DiCaprio en 'Titanic': "Fue una pesadilla"

Pocas actrices fueron más atacadas por su físico que Kate Winslet cuando con apenas 20 años protagonizó 'Titanic'. Todavía se muestra afectada cuando recuerda las vergonzosas burlas sobre su figura que tuvo que soportar entonces, pero ahora que está a punto de cumplir los 50 la actriz es uno de los mayores referentes del 'body positive' en Hollywood y una firme defensora de la aceptación de la diversidad corporal y de la belleza natural de las arrugas.

En una entrevista reciente en el programa estadounidense '60 Minutes', la intérprete volvió a dar un ejemplo de cómo el envejecimiento de las mujeres sigue siendo tabú en la industria del cine. Winslet cuenta cómo le sorprendió que le llamaran "valiente" por sentirse cómoda en su cuerpo o por no usar maquillaje, un adjetivo que le molesta profundamente.

"La gente dice: 'Oh, fuiste tan valiente por este papel. No usaste nada de maquillaje. Ya sabes, tenías arrugas'. ¿Acaso les decimos a los hombres: 'Oh, fuiste tan valiente por este papel, te dejaste crecer la barba? No, no lo hacemos", explica la oscarizada actriz, cansada de que actrices de 40 o 50 años tengan que aparentar 30 porque se les exige un estándar de belleza que solo se consigue con maquillaje y retoques estéticos.

"Estoy haciendo un trabajo que me importa"

Para Winslet, dejarse filmar sin maquillaje no tiene nada que ver con la valentía, sino que se trata de interpretar un papel de forma auténtica. En otra entrevista en la revista 'Time' a propósito de la película 'Lee', en la que interpretaba a Lee Miller, la modelo que se convirtió en fotógrafa de guerra durante la Segunda Guerra Mundial, se volvía referir a su decisión de aparecer al natural: "Eso no es jodidamente valiente. No soy un exdirector de correos que lucha por la justicia, no estoy en Ucrania. Estoy haciendo un trabajo que me importa”.

"Devolvedme todas mis arrugas"

La actriz de 'The reader' ya se ha referido en más de una ocasión a que varias veces ha tenido que prohibir cualquier retoque en su cara o en su cuerpo. Por ejemplo, el póster promocional de la serie Mare of Easttown se tuvo que editar dos veces porque a la actriz le parecía demasiado retocado: "Les dije: 'chicos, sé cuántas arrugas tengo en los ojos, por favor, devolvedlas todas”.