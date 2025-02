Tener un padre multimillonario suele ser sinónimo de tener la vida resuelta, pero cada vez son más los ricos que no están dispuestos a dejar la fortuna que han acumulado durante años en manos de sus descendientes , o al menos no toda. ¿Son malos padres o todo lo contrario? En la mayoría de los casos, lo que subyace detrás de esta decisión es el deseo de que los hijos aprendan a ganarse su propio dinero y construyan su propio camino.

Bill Gates , Warren Buffett , Mark Zuckerberg, Mick Jagger, Sting, Elton John o George Lucas son algunos millonarios famosos que han declarado su negativa a dejar su imperio como herencia a sus hijos. En lugar de eso, dejarán todo arreglado para que la mayor parte de sus recursos se destine a organizaciones solidarias cuando ellos ya no estén aquí. De hecho, Gates y Buffett son los principales impulsores de la campaña The Giving Pledge , un movimiento de filántropos que se comprometen a donar la mayor parte de su riqueza a causas benéficas a fin de mejorar el mundo.

El fundador de Microsoft dejó muy clara en una sesión de preguntas en Reddit cuál es su postura sobre su herencia. Considera que legar su patrimonio, estimado en unos 107.000 millones de dólares , a sus hijos no sería beneficioso para ellos , aunque también admite que si les deja solamente el 1% de esa fortuna no serán precisamente pobres. La inmensa mayoría de su patrimonio se destinará a proyectos que ayuden a combatir la pobreza y mejorar la calidad de vida de los desfavorecidos, objetivo alineado con la labor que promueve en la Fundación Bill y Melinda Gates .

El músico Sting tampoco tiene previsto legar su fortuna, estimada en 400 millones de dólares, a sus vástagos. En una entrevista en 'The Sunday Times', el exlíder de The Police explicó que no quiere que sus hijos carguen con el peso de fondos fiduciarios. "No quiero dejarles fondos que se conviertan en albatros alrededor de sus cuellos. Tienen que trabajar”, señaló. Además, reconoce que "lo que ingreso lo gastamos, y no queda mucho".