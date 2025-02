Cómo saber si un perfume es de buena calidad

Oler bien no es solo una cuestión de higiene personal, sino que también puede tener un impacto significativo en tu vida diaria. Muchos aromas se quedan grabados en nuestra memoria para siempre , pudiendo estar vinculados a buenas o malas experiencias. A pesar de que se cree que, según la cultura, hay fragancias que aceptamos y otras que son rechazadas de manera general y social, la realidad es que los perfumes que gustan tocan células de nuestra genética, y a cada persona le afecta de una.

Según un estudio sobre los sentidos en el ser humano realizado por la universidad de Rockefeller (Nueva York), las personas recuerdan el 5% de lo que ven y el 35% de lo que huelen. Los aromas pueden llevarte a revivir momentos felices y son grandes generadores de primeras impresiones. La fragancia de cada individuo o de cada lugar puede darnos señales para saber cómo es esa persona, si nos atrae o no, si es agradable estar cerca, o bien si en ese espacio nos sentimos cómodos o nos genera rechazo. Por lo tanto el olor que desprendemos puede influir en cómo se percibe a una persona .

La calidad de un perfume depende del impacto de la fragancia, su delicadeza, su duración y persistencia. Muchos perfumes de alto coste y otros de no tanto, tienen sus falsificaciones . Ante esto, es importante saber si un determinado perfume es de buena calidad o no. ¡Detalles a los que prestar atención a la hora de buscar un perfume de alta calidad!

El estuche del perfume, también conocido como packaging, también marca la diferencia . Los de alta calidad no pasan por alto que cuanto más atractivos sean, más posibilidades de venta. Los estuches de los perfumes falsos suelen dejar mucho que desear y, en muchos casos, incluso se venden sin estuche, lo que sería un claro signo de que no se trata de una fragancia genuina.

También hay que prestar especial atención al etiquetado. La ley actual obliga a todos los fabricantes a mostrar los ingredientes utilizados en la formulación del perfume. Además, también debe aparecer tanto el número de serie, como el número de lote, el código de barras y el código de trazabilidad. En algunos casos, hay perfumes originales que no incluyen esto en el envase, pero incluyen un signo que indica que llevan un folleto en el interior. Si en cambio el perfume no lleva ningún tipo de etiquetado, no habrá duda de que será falso.