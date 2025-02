Cuánto tarda en hacer efecto una crema antiarrugas

La paciencia es una virtud que no todo el mundo tiene y cuando probamos un tratamiento nuevo, en realidad lo que buscamos es un milagro, una crema que actúe de forma instantánea y que solucione todas esas ‘imperfecciones’ que no nos gustan de nuestra piel. Sin embargo, por mucho que lo deseemos, las cosas no funcionan así y es necesario que todo siga su curso y que el tiempo pase para que los ingredientes de los productos puedan hacer lo que prometen, si es que van a hacerlo.