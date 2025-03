Nace de mi convencimiento. Tengo más de 60 y no veo que la edad sea un límite para explorar mi sensualidad y descubrir mi belleza interior y exterior, pero la auténtica. No aspiro a la belleza irreal y nada democrática que nos están imponiendo. No quiero regresar a los 20, sino aceptarme y sentirme fuerte, bella y resiliente desde lo más profundo y auténtico. Desde esta conciencia de mí misma, quiero sentir la libertad en esta etapa de mi vida, que puede ser muy larga. El libro es una celebración de la belleza que reside en cada uno de nosotros, sin importar la edad o las marcas de la vejez, una invitación a descubrir el poder que reside en cada uno de nosotros, especialmente a partir de los 50, cuando la vida se abre con posibilidades infinitas.

La entiendo como un estado mental que me incita a gozar con los cinco sentidos, a apreciar cada detalle de la vida y cada instante. Me impulsa a crecer, a conectar conmigo misma y con los demás y a asumir una responsabilidad colectiva. La sensualidad es una guía estupenda hacia la libertad y la plenitud. Es el momento de rescatar la belleza natural que hemos acumulado con el paso del tiempo para seguir transitando la longevidad. Los tablones de este viejo galeón crujen muchas veces, tienen cicatrices de olas pasadas y el velamen blanco ahora está moteado, pero por fin entendemos mejor la vida.

Se habla de la crisis de los cuarenta, pero es a los cincuenta cuando nos damos cuenta de que la vida es más breve de lo que creíamos. También somos conscientes de que la sensualidad, la belleza y el placer no son exclusivos de la juventud. Seguimos siendo atractivos y deseables, sin necesidad de recurrir a la cirugía y sin ocultar el tiempo, aunque respeto a quien sí lo haga. Yo adoro las arrugas en mi rostro, los pliegues en mi cuerpo, las canas en mi pelo y mis pechos en su sitio. Es decir, donde los coloca la edad. Mi sensualidad no se define por la firmeza de mi piel o la talla de ropa, sino por la seguridad con la que me muevo, la belleza que irradia mi mirada y la pasión que arde en mi corazón. La menopausia me hizo vibrar y ahora me encuentro en una etapa de transformación. Estas ganas de vivir son las que me gustaría transmitir en el libro a otras mujeres que transitan este mismo camino para que brinden por existir, miren de cara al tiempo y celebren el poder que reside en ellas.