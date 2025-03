Cómo abrir una puerta atascada por fuera

Desde los tiempos antiguos, las puertas han sido símbolos de entrada y transición. Una puerta es una abertura, un umbral o una barrera que permite el acceso o salida de un espacio cerrado y aunque a primera vista es el perfecto aliado para que no nos entren en cada o en un local, también se puede convertir en el peor enemigo en el momento en el que se queda atascada .

Puede ser la puerta de un trastero, la puerta de tu casa, la puerta de acceso a la terraza o cualquier tipo de puerta que además por norma general se suele cerrar con una llave os pestillo. En muchas ocasiones no es fácil conseguir abrirla, ya que, si la cerradura está mal instalada, al girar la llave no conseguiremos hacer funcionar el mecanismo para abrir la puerta.

Parece muy obvio, pero antes de ponerse manos a la obra es necesario confirmar que la puerta está realmente atascada y que no está echada la llave por dentro y por eso no se abre. Para descartar que haya una llave dentro, intenta girar el picaporte o el pomo de la puerta para ver si se mueve. Si no se mueve, entonces puedes asumir que la puerta está atascada.