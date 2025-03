The Palm Jumeirah, conocida popularmente como La Palmera (tiene otra hermana en construcción), destaca como una auténtica proeza de ingeniería de 16 brazos-hojas, llenos de lujosas villas individuales y hoteles de alta gama (Atlantis The Palm, Atlantis The Royal, Kempinski Hotel & Residences Palm Jumeirah, Hilton Dubai Palm Jumeirah y Anantara The Palm Dubai Resort, entre otros). Si se busca lujo accesible, el español NH Collection The Palm, de 4 estrellas, es una de las mejores opciones en la zona.