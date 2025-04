Sin embargo, el marketing verde sigue e nfocado en los jóvenes , ignorando los hábitos sostenibles del colectivo sénior. "Puede que exista una percepción errónea de que las personas mayores no están interesadas en la sostenibilidad o que son menos propensas a modificar sus hábitos de consumo en favor del medioambiente. Sin embargo, muchas de ellas vivieron en épocas en las que la reutilización , el ahorro y el consumo consciente eran prácticas habituales", explica Carmen Pacheco Bernal, profesora de los Estudios de Economía y Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) .

Efectivamente, los boomers y los miembros de la generación X crecieron en un tiempo donde el consumismo no estaba tan extendido y había mayor conciencia de la importancia de cuidar lo que se tenía. Se aprovechaba todo . Su estilo de vida, además, era menos dependiente de la tecnología, lo que fomentaba una mayor apreciación por la naturaleza . Y tampoco conviene olvidar que sienten una responsabilidad por el mundo que dejan a sus hijos y nietos.

"La sostenibilidad no es un concepto nuevo para este colectivo. Durante décadas, han practicado el consumo responsable a través de la reutilización, la reparación y el ahorro de recursos, aunque sin la etiqueta de 'ecologismo' y sin ser conscientes de que, en muchos casos, estaban aplicando principios de la economía circular", añade la experta.

Por su parte, las generaciones jóvenes han tenido más educación sobre el cambio climático y pasan más tiempo en las redes sociales, donde el marketing digital tiene más impacto. No es de extrañar que muchas empresas centren sus mensajes sobre sostenibilidad en ellos, empleando términos como zero waste, upcycling, eco-friendly o slow/fast fashion, que pueden no estar en sintonía con las generaciones mayores.