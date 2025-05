Pino Montesdeoca: "Las mujeres de 60 no dejamos que nos pise el tiempo, lo usamos"

Pino Montesdeoca (Las Palmas, 1962) posee una de esas bellezas poderosas que emanan de dentro, una belleza sin pulir que deja todas sus huellas a la intemperie. El tiempo ha ido depositando en ella su particular riqueza matices, lo que sugiere que los sesenta pueden ser tan hermosos como cualquier otra edad. Por eso, esta modelo, actriz y anteriormente profesora da la bienvenida a cada uno de los días, aunque sean muchos los que suman. Eso no es trágico para ella, porque los recibe con calmada elegancia, delicadeza, sin modestia y exprimiendo los placeres.

Lo tuve en etapas anteriores, pero he ido superando mis inseguridades. Por eso, me gustaría que mis lectoras entendiesen que mi recorrido vital es el mismo para todas las mujeres. Ahí donde está una adolescente con sus reglas estuve yo y aquí donde estoy yo con mis canas estará también ella. Hay que disfrutar cada etapa y ver las oportunidades que te brinda la vida en cada momento, cuidándose, pero conviviendo con nuestros cambios, abrazándolos cuando estamos frente al espejo. Es mucho más inteligente que tratar de esconderlos.

La belleza no es un canon, sino que tiene que ver con lo que reflejas y con lo que te hace vibrar. De joven, me impactaba la belleza de las manos de mi abuela paterna. Delgadas y llenas de venas.

Fatal. Es ofensivo y me chirría. Parece que hay condescendencia en ello, que nos tienen que aceptar. ¿Cómo es eso? Discúlpeme, al contrario. Somos nosotras las que decidiremos. Las cosas han cambiado. Las mujeres que nacimos en los 60 traemos una mochila llena de logros, reivindicaciones, cambios interesantes y cuidados esenciales a nuestros seres queridos. Físicamente, estamos aceptables y profesionalmente nos hemos reinventado. No hemos dejado que nos pise el tiempo, sino que lo hemos usado. Como digo en mi libro, no somos todas grannys ni señoras mayores que intentan divertirse para pasar sus añitos de jubiladas entretenidas y de la mejor manera posible.

Las ganas de vida. Me cuido físicamente, procuro alimentarme bien, tomar mis suplementos, cultivarme intelectualmente y actualizarme constantemente. Sobre todo, me da plenitud el amor. Soy feliz si consigo dejar en la persona que tengo al lado, aunque vaya a pasar por mi vida un instante, una huella hermosa o una sensación positiva.

El amor, en su dimensión amplia, es incondicional. No siempre te aman en la misma medida que tú lo haces, o viceversa. Hay también engaños y decepciones… ese es el coste que hay que pagar, pero merece la pena amar por encima de todo. Es un error tratar de protegernos para que no nos hagan daño.

Efectivamente, cero dramas. Lo aprendí de mi tío Miguel. Con él no había dramas. Tendremos penas y hechos que nos duelan, pero no vale de nada estancarse en emociones negativas. Es mejor abrir los ojos, escucharse, buscar una salida, avanzar y vivir esta vida, que solo va a ser única.

Lo hablaba con Bob, mi marido. Piensas en esos amigos que no volviste a ver, en las oportunidades que dejas pasar, en la infancia de tus hijos, en tus primeros amores… Acumulas recuerdos y es inevitable revivir y volverse melancólico. A la vez, ves con mayor claridad. Pero no significa drama.

Me gusta caminar a primera hora de la mañana con mis perros y, mientras paseo, doy alas al pensamiento. La mente me lleva casi siempre a los seres queridos que ya no están e imagino conversaciones profundas con ellos, recuerdo momentos muy gratos, pero también aquellas cosas que pude hacer mejor. Esos ratos me alejan de mucho ruido. El silencio saca mis secretos de una forma suave. Dicen que es una forma de meditación.