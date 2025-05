Es cierto que la maternidad es una bendición, pero eso no impide que llegue este glorioso día y espere algo más emocionante que una taza con frase cursi, una vela con olor a kiwi -¿aún no sabe tu hijo que eres alérgica a esta fruta?- o una camiseta que atenta contra su buen gusto. “¡Qué mona!”, dirás mientras piensas si aún te queda hueco en el cajón del olvido. Al menos sabrás que, aunque no lo diga, su recado siempre será: “Gracias por existir”.

El amor materno filial es, por regla general, auténtico y fuente de dicha, pero no está de más alegrarle de verdad este primer domingo de mayo, que es exclusivamente para ella. Rodrigo, un periodista murciano que trabaja en Madrid, cumple este año 50, “una hazaña que le debo a ella y, por eso, me apetecía que el homenaje fuese para ella haciendo del Día de la Madre algo especial y lleno de cariño ”.

A su progenitora, Elena, le apasiona la jardinería y recordó que siempre ha tenido el capricho de ver los cerezos en plena floración. “Tuve que adelantar el regalo, cuando aún estaban en flor. Me presenté, sin previo aviso, en Murcia, preparamos la maleta y viajamos hasta el Valle del Jerte, donde pasamos un fin de semana mágico. Su reacción al ver ese manto níveo fue de asombro. Me dio un beso y me dijo que era un canto a la vida. Yo le hice su mejor regalo y ella me lo hizo a mí”, nos cuenta.