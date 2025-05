Raquel Noya 20 MAY 2025 - 18:20h.

Carlos Bardullas ha sido distinguido varias veces como mejor estilista y formador de España por su corte “terapéutico”

En su perfil en redes sociales aclara qué hay de cierto en la creencia popular de que cortar el pelo frena su caída

Compartir







Como sucede con la piel o las articulaciones, el cabello refleja muy bien el paso del tiempo y por más que nos empeñamos en disimularlo, a partir de los 50 años es común notar que el pelo se vuelve más fino, pierde volumen o comienza a caerse con mayor facilidad. Ante estos cambios, muchas personas recurren a soluciones rápidas o a creencias populares como la idea de que cortarse el cabello con frecuencia puede frenar su caída. Pero, ¿Qué hay de cierto en eso? El prestigioso estilista y peluquero Carlos Bardullas, que en una semana cerró toda su agenda del 2025, lo aclara en una de sus publicaciones en Instagram, que hemos recopilado para que, de cara al verano, valores si meterle la tijera o prepararte para lucir melena al viento (y al sol).

PUEDE INTERESARTE La vitamina clave que previene la aparición de las canas, protege el cabello y evita su caída

¿El corte evita la caída?

El empresario coruñés, famoso por recibir clientas desde el mismísimo centro de Londres o París para ponerse en sus manos, expone en redes que una pregunta que le hacen muy a menudo es si evitarán la caída del cabello “si se lo cortan mucho”. Bardullas va al grano y, aunque su respuesta puede no convencer del todo a las abuelas más longevas, es rotundo al responder: “Pues no. Una cosa es hacer un corte de pelo para sanear el cabello y otra es hacer un corte de pelo para evitar la caída porque no depende del exterior, depende del folículo piloso y de su estado”.

Pero no todo está perdido. El profesional aclara en el mismo post que “para tener una melena sana, sobre todo, cuida tu alimentación”. Así que te proponemos los alimentos que puedes incluir en tu dieta diaria para lucir un cabello saludable y con estilo, con el que recuperar tu autoestima sin un corte radical. La clave es mantener una alimentación equilibrada y, por ello, es importante añadir a nuestra dieta productos que sean ricos en proteínas y en vitaminas, ya que muchos de ellos van a ayudarnos a fortalecer, oxigenar y favorecer el crecimiento del cabello.

La alimentación es crucial

La clave para lucir un pelo más fuerte y sano después de los 50 radica en cuidar más que nunca la alimentación. Toma nota de los productos que no deberían faltar en tu nevera:

Zanahorias: tienen un alto contenido en beta caroteno, minerales, potasio, antioxidantes y vitamina C y E, que previenen la caída capilar.

Aguacate: es una fuente de proteínas, aminoácidos, vitaminas B y E, que le proporcionan al pelo una protección y que facilitan la renovación capilar.

Verduras de hoja verde: gracias a los altos niveles de calcio, hierro y vitaminas A y C, mejoran la oxigenación del pelo.

Legumbres: es otro tipo de alimento que nos ayuda a frenar la caída del cabello.

Pescado azul: sus ácidos grasos Omega 3 ayudan a fortalecer el pelo y contribuyen a su crecimiento.

Frutos secos: las nueces, las almendras, los anacardos o las avellanas, además de aportar energía, tienen un alto contenido en selenio, zinc y vitamina B.

Lácteos: tienen un alto contenido en calcio y son otra opción para incluir en tu dieta.

Huevos: La vitamina B12 que contienen los huevos oxigena los folículos pilosos del cabello.

Frutas cítricas: frutas como el limón y la naranja se componen de vitamina C y ayudan a la reconstrucción del colágeno (tejido que le aporta luminosidad y fuerza al cabello).

Cereales: tienen un alto contenido en fibra, que ayuda a fortalecer el cabello dañado.