No siempre es fácil identificar a una persona con potencial para involucrarte en una relación tóxica. La psicóloga Lara Ferreiro nos describe los perfiles más habituales

Señales más allá de las obvias de que estás en una relación tóxica: "Tus decisiones empiezan a estar condicionadas"

Más del 70 por ciento de las mujeres han tenido, tienen o tendrán relaciones amorosas tóxicas, al menos una vez en su vida. Y no es una cuestión de edad. No por tener más de 50 años se está más libre de sufrirlas. Al contrario. En algunos casos se padecen más directamente, pues en esta fase vital las dinámicas emocionales y sociales son distintas y pueden darse factores de dependencia psicológica, económica o física que dificultan la ruptura con ese vínculo dañino.

No siempre es fácil identificar a una persona con potencial para involucrarte en una relación tóxica. Se trata de un perfil que se prioriza a sí mismo, muy rígido y especialista en utilizar su entorno para controlar y manipular a su pareja con el fin de conseguir sus objetivos. La psicóloga Lara Ferreiro desgrana en su libro ‘¡Ni un capullo más!: El método definitivo para quererte y encontrar a tu pareja perfecta’ (Grijalbo) las herramientas para reconocer estas relaciones de abuso y, más importante, para superarlas. Hablamos con ella sobre los tres tipos de personas tóxicas más frecuentes que suelen encontrarse en mayores de 50 años.

El infiel

El primer perfil es un clásico transversal a todas las edades, aunque "en relaciones largas, de décadas, es especialmente destructivo", señala la psicóloga. "Muchas personas de más de 50 años, al haber crecido en una cultura donde el matrimonio era para toda la vida, han normalizado o tolerado infidelidades encubiertas. Además, en edades más maduras, cuando la rutina y los cambios vitales (nidos vacíos, jubilaciones, crisis de identidad) se acumulan, algunos hombres buscan fuera lo que no saben resolver dentro", explica.

Según Ferreiro, este perfil es uno de los más numerosos, "ya que, según los datos de Ashley Madison, la aplicación de citas para infieles, estamos en máximos históricos de infidelidad. Según sus estudios, solo en España hay 8 millones y medio de hombres infieles y 7 millones y medio de mujeres infieles, es decir, ¡una auténtica pandemia!

El narcisista perverso abusador

Este perfil es de los más peligrosos porque se trata de un maltratador encubierto. "Prolifera en relaciones antiguas donde las dinámicas tóxicas se han enquistado con el tiempo. Muchos de estos hombres han controlado emocionalmente a sus parejas durante años, disfrazando el abuso de bromas, chantajes emocionales o sobreprotección", sostiene la psicóloga. Hay que tener cuidado porque es un arquetipo invisible a ojos no expertos. "Es muy dañino, porque las mujeres, al haber estado décadas con ellos, pierden la perspectiva de lo que es sano y de su propio valor", agrega.

El hombre emocionalmente no disponible (HEND)

Este perfil es un tanto desconcertante porque a veces es muy intenso y en ocasiones parece que no existe. Este tipo de relaciones también pueden ser muy adictivas. Según Ferreiro, en relaciones largas es habitual encontrar a "estos hombres que, aunque físicamente presentes, llevan años emocionalmente desconectados. Siguen ahí por inercia, comodidad o miedo a quedarse solos, pero ya no se implican afectivamente, ni comparten emociones, ni validan las necesidades de su pareja". "Esto genera una soledad emocional brutal en muchas mujeres de más de 50 que sienten que su compañero de vida hace tiempo que se ha ausentado", añade.

Estos son los perfiles más habituales en edades maduras pero no los únicos. Algunos de los que Ferreiro también habla con mayor profundidad en su libro, como el fóbico al compromiso o el fantasioso sexual, suelen verse más en etapas de edades más jóvenes. "Otros como 'el que solo me quiere como amante' también pueden ser frecuentes en las relaciones de más de 50 años, pero en este caso, son los hombres casados los que tienen esa edad y buscan a una amante más joven que su mujer a la que siempre mantendrán en el rol de amante para nutrir su autoestima y deseos más juveniles", concluye Ferreiro.