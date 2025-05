De Mallorca al mundo: las zapatillas que convencen a podólogos, royals y estrellas de Hollywood

Redacción Uppers 27 MAY 2025 - 10:40h.

Yuccs celebra siete años de historia reafirmándose en su filosofía de lujo silencioso y consciente

La marca mallorquina ha conquistado a celebridades como Felipe VI, Iker Casillas y Richard Gere

Compartir







Esta temporada la comodidad marca el paso sin perder la elegancia del lujo silencioso. Es la filosofía que sigue Yuccs desde sus inicios y se reafirma ahora que celebra su séptimo aniversario, demostrando que existe otra forma de hacer calzado: atemporal, estilosa, confortable, sostenible y fiel a la marca España.

Cada par de zapatillas es fruto de un proceso local y responsable, donde la tradición zapatera se une a la innovación en materiales y técnicas de fabricación. Cumplir siete años en la industria de la moda es el resultado de una visión clara y de un compromiso inquebrantable con la calidad, la sostenibilidad y la innovación.

Puede que lleves tiempo escuchando hablar de Yuccs. Que la tengas fichada en redes o que alguien cercano te haya contado lo diferente que se siente caminar con ellas. Pero quizá aún no has dado el paso. Y no es casualidad. En un mundo que va deprisa, donde compramos casi sin pensar, detenerse a elegir bien se ha convertido en un acto valiente.

PUEDE INTERESARTE La nueva obsesión de los hombres de 50 son estas zapatillas españolas

Yuccs propone justo eso: hacer una pausa y volver a conectar con lo esencial. Apostar por un calzado que no solo acompaña el ritmo de cada día, sino que también respeta el entorno, impulsa la economía local y defiende un consumo más consciente. Hechas en España con materiales naturales e innovadores, sus zapatillas representan una nueva manera de entender la moda.

Ese equilibrio entre ética, confort y diseño ha conectado con una comunidad cada vez más amplia de personas que valoran lo auténtico. Una fidelidad que va más allá de la moda y que ha captado también la atención de referentes con criterio propio, como Felipe VI, Richard Gere o Iker Casillas

Las novedades más frescas

Esta primavera-verano, Yuccs reinventa sus clásicos con nuevos colores en su icónica línea de lino, ahora en colores irresistibles que aportan luz y frescura a cada look.

La familia crece con la Linen Circular Up, una plataforma discreta y elegante que eleva tanto el estilo como la pisada, y la renovada Bamboo Runner Pro, aún más ligera y cómoda, perfecta para quienes buscan un calzado en cada plan del día.

Especial aniversario

Cumplir siete años caminando diferente merece una celebración a la altura. Por eso, Yuccs lanza una promoción especial: 25€ de descuento al comprar un par y 60€ si te llevas dos.

Y porque a veces un pequeño gesto puede marcar la diferencia, cada día encontrarás nuevas sorpresas en su web con motivo de su aniversario. ¡Solo hasta el 1 de junio!