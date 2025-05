Inés Gutiérrez 28 MAY 2025 - 08:00h.

No todo el mundo se duerme con facilidad o descansa adecuadamente y esto podría ser la clave

Ventana del sueño: cómo calcular la tuya para dormir (de verdad) bien

MadridCada cual tiene sus costumbres y hay algunas personas que para poder dormir placidamente necesitan ponerse calcetines, también hay personas que son incapaces de dormir si no se los quitan. Esto es algo que suele traer cierta controversia, aquellas personas que son ‘anti’ calcetines en ocasiones no terminan de entender cómo lo consiguen quienes prefieren dormir con ellos; y viceversa, por supuesto.

Hay muchos motivos para ponerse calcetines para dormir, desde tener frío en los pies a escoger ese momento para hidratárselos en profundidad y no querer que la crema manche las sábanas. Existen una cantidad semejante de motivos para no llevarlos, desde una cuestión de coquetería a un calor atroz que impide el sueño. No se puede decir que haya una opción buena y una mala, una que favorezca el descanso y otra que lo perjudique… ¿o sí?

¿Dormir con calcetines es bueno o malo para descansar mejor?

Para una correcta higiene del sueño, hay algunos consejos que los expertos recomiendan, como evitar pantallas un tiempo antes de acostarse, no cenar demasiado tarde y evitar determinados alimentos, tener la habitación a oscuras y evitar ruidos, así como mantener el dormitorio fresquito.

Esto último parece que entra en contradicción directa con el hecho de llevar calcetines para dormir, pero a pesar de ello esta parece ser una práctica que la ciencia encuentra que tiene ciertas ventajas a la hora de descansar mejor. El cuerpo tienden a bajar su temperatura interna para entrar en estado de sueño profundo y al ponerse calcetines se estimula la dilatación de los vasos sanguíneos, favoreciendo la liberación de calor hacia las extremidades. Esto ayuda a engañar al cerebro haciendo que nos durmamos antes.

Tal y como recogen medios como National Geographic, la National Sleep Foundatio ha establecido que esta práctica, que en ocasiones puede llegar a causar ciertas risas en el entorno de quien duerme con calcetines, activa un ciclo de sueño más eficaz y tranquilo. Es un sistema más eficiente que otros, como las mantas eléctricas, porque no hay riesgo de quemaduras y ofrece una calidez segura.

Además, también establecen que este pequeño tip es ideal para las mujeres que estén pasando por la menopausia, porque puede reducir los sofocos nocturnos al mantener la temperatura del cuerpo central más estable.

Estos estudios arrojaron resultados similares a los elaborados por la Facultad de Ecología Humana de la Universidad Nacional de Seúl, en Corea del Sur. En este país es habitual dormir con calcetines y parece que la ciencia les da la razón. El grupo de participantes que durmieron en un entorno controlado llegó a la conclusión de que se dormían antes, unos siete minutos, su tiempo total de sueño era mayor, mejor y tenían menos despertares nocturnos. El uso de calcetines no afectaba ni en la frecuencia cardíaca ni en la temperatura media de la piel.

Evidentemente, esto no es igual de efectivo para todo el mundo, aquellos que no sean capaces de dormir con calcetines puestos, seguirán quitándoselos para descansar mejor, pero entre quienes tienen problemas para dormir, probar a hacerlo con calcetines puede ser una forma de descubrir que duermen mejor con ellos.