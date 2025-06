Redacción Uppers 09 JUN 2025 - 15:15h.

El astro portugués destaca la importancia de de descansar lo suficiente: "Una buena noche de sueño es lo más importante que podemos tener"

Cristiano Ronaldo pide a la prensa que deje "crecer tranquilo” y “sin presión” a Lamine Yamal: "Está haciendo las cosas muy bien"

Compartir







Cristiano Ronaldo sigue logrando éxitos a sus 40 años. Puede que ya no vuele por la banda como en sus mejores tiempos en el Manchester United y el Real Madrid, pero sigue marcando goles y ejerciendo de líder para Portugal. A pesar de terminar lesionado, volvió a ser clave con un tanto decisivo en la final de la Nations League en la que su selección se impuso a España en la tanda de penaltis. Pero nada de esto sería posible si la superestrella no se cuidara al máximo tanto a nivel físico como mental. De hecho, su edad biológica es de 28,9 años, según los datos obtenidos con una pulsera inteligente.

PUEDE INTERESARTE Los noctámbulos tienen un mayor riesgo de sufrir depresión: consejos para evitarlo y dormir mejor

7 horas y cuarto de sueño

El astro portugués reveló recientemente en un podcast algunas de las rutinas que le mantienen en forma, siendo el descanso la más importante. CR7 tiene muy claro que las horas de sueño son sagradas. De hecho, le dedica una media de 7 horas y 15 minutos, un poco por encima de lo que se considera que un adulto debe dormir, según los expertos. “Dormir es la herramienta más importante que tengo, es el único momento del día que puedes recuperarte y poner en su sitio todo. Para mí, una buena noche de sueño es lo más importante que podemos tener en la vida en cuanto a salud”, contaba.

En cuanto a hábitos de sueño, para el astro portugués es muy importante "ser consistente" con la rutina de acostarse y despertarse. "Suelo irme a la cama entre las 23.00 o 00.00 horas y me levanto a las 8.30 o 8.45 horas. No me gusta cuando viajo o cuando tenemos partidos por la noche porque mi cuerpo tiembla y la calidad de sueño no es la misma, pero tienes que balancear para no afectar a tu tiempo de sueño", explicaba.

El valor de la consistencia

Así que cuando no puede adaptarse a estos horarios debido a sus muchos compromisos deportivos y promocionales, utiliza otra estrategia para evitar que le suponga un problema. "Cuando me acuesto una hora más tarde, me levanto también una hora tarde. Lo más importante es la consistencia", comentaba.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El tiempo pasa para todo el mundo, también para el exfutbolista del Real Madrid, pero frente a eso recomienda aumentar la atención en la alimentación, la actividad física y el descanso. "Cuando eres joven, piensas que vas a vivir para siempre que vas a tener energía para siempre. Crees que eres indestructible. Pero con los años, y tengo un gran ejemplo en el fútbol, donde la demanda física a tu cuerpo es muchísima, tienes que saber manejarlo y ser listo y hacer las cosas de manera diferente”, concluye el campeón portugués.