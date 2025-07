Los meses de verano, con más tiempo disponible y más ganas de salir y hacer planes, pueden incrementar el deseo de retomar una relación de pareja

Una reconquista madura implica -para la psicóloga Cecilia Martín- hacer un balance de los motivos que llevaron a la ruptura y presentar una mejor idea de relación

El calor (sin ser sofocante), los días más largos y tener más tiempo libre para uno, lleva a las personas a tener más ganas de ocio. Entonces, ¿puede ser la época estival un buen momento para proponerse retomar la relación con un ex? ¿Qué aspectos hay que atender? Antes de nada, hay que hacer un autoanálisis y asumir el porcentaje de cada uno en la ruptura.

Aunque lo hemos vivido cada año en verano en nuestras propias carnes, recientemente lo ha corroborado un estudio publicado en el European Journal of Social Psychology: “Encontramos que el calor aumenta la fatiga, lo que conduce a una reducción del afecto positivo y, posteriormente, disminuye la ayuda individual”.

Pero, lo que sí es cierto es que, con temperaturas agradables y con la luz solar, se activa la serotonina, la denominada “hormona de la felicidad”, neurotransmisor vinculado con el ánimo y las emociones, que, particularmente, regula el apetito sexual.

Sandra, de 54 años, tiene deseos y esperanzas más fuertes con la llegada del buen tiempo y el calor. Quiere volver con su expareja y padre de su hijo de 12 años. “Nos separamos hace 5 meses y lo he echado de menos durante este tiempo. Es verdad que con las obligaciones diarias (trabajo, niño...) no he intentado una reconciliación en serio y apenas nos hemos visto a solas, sí con el niño”, cuenta.

Decidió tomarse un tiempo alejada de su expareja porque se sentía muy agobiada y veía que no estaban al mismo nivel en predisposición en el cuidado del menor y las tareas del hogar. “Me sentía agotada a todos los niveles y esperaba más de él, pero con el tiempo entendí que él hacía cosas que también eran importantes y podíamos repartirnos del mejor modo para los dos. Sin embargo, no lo habíamos hablado con calma, solo a gritos”, declara.

Cree que el verano puede ser un buen momento para verse más, compartir más tiempo juntos a solas y con su hijo y plantearse una segunda oportunidad más positiva y consciente. “Tenemos más tiempo libre, estamos más descansados y hay días que el niño se queda con mi madre o mi suegra y podemos estar a solas. Pienso que llegaremos a entendernos”, sostiene Sandra.

Cecilia Martín, psicóloga experta en parejas y autora del libro ‘Amor orgásmico: Cómo aumentar tu placer y recuperar la pasión’ (Vergara, 2024), comenta que, para reconquistar a la pareja lo primordial es hacer un ejercicio de honestidad con una misma y cuestionarse sobre los motivos: ¿Lo echas de menos o quieres llenar el vacío de la soledad?, ¿deseas retomar lo que teníais o construir una nueva relación desde la persona madura que eres actualmente?

Lo acertado es no tratar de repetir la historia anterior porque en su día no funcionó. “El momento actual tiene que ver con levantar una relación más consciente, renovada y libre de las heridas del pasado”, dice.

En ese sentido, la experta sugiere tener en cuenta algunas líneas significativas:

Una reconquista madura implica hacer un balance de las causas que os llevaron a la ruptura : Hazte cargo de lo que has hecho y garantízale que no vas a cometer los mismos errores y plantéale una nueva propuesta de relación .

: Hazte cargo de lo que has hecho y garantízale que no vas a cometer los mismos errores y plantéale una . Intenta recuperar tu esencia , la versión de ti que lo enamoró: Para ello, muestra seguridad en ti misma y sé auténtica.

, la versión de ti que lo enamoró: Para ello, muestra seguridad en ti misma y sé auténtica. Ten una conversación valiente: Habla con la intención de comprenderlo, expresando tus sentimientos sinceros, sin reproches y dejando atrás el rencor . Evita retomar las discusiones pasadas y si lo hacéis, discúlpate de aquello que te quedó pendiente.

. Evita retomar las discusiones pasadas y si lo hacéis, de aquello que te quedó pendiente. Activa su memoria emocional: Muéstrale fotos de vuestros mejores momentos, envíale vuestra canción, alguna de vuestras notas de amor... Estos detalles reactivarán las emociones positivas que sintió contigo, su cerebro liberará dopamina y oxitocina y podrá reconectar con todo aquello que os unía. La pretensión con esto no es manipular ni forzar la nostalgia, sino reconquistar desde el respeto, la madurez y el corazón.

Martín señala que ignorar las razones de la ruptura solo garantiza repetirlos. “Es necesario que realices un ejercicio de autoanálisis y busques tu parte de responsabilidad. Tendrás que hacerle ver que has cambiado. Si los dos reconocéis lo que falló y os comprometéis a no repetirlo podréis tener éxito”, confirma Martín.

La psicóloga considera el verano una época emocionalmente propicia para iniciar una reconquista: “Estamos más relajados, tenemos más planes de ocio y menos rutina. Pero también puede convertirse en una aventura pasional durante las vacaciones que se enfría con la vuelta a la actividad cotidiana habitual”, indica. Generalmente, el invierno invita a tomar decisiones de un modo más serio para edificar algo más duradero.

Asimismo, la experta recuerda que no se puede obligar a alguien a que nos quiera y hay que respetar las decisiones del otro sean las que sean. Refiere que puede resultar útil poner un plazo para procurar la reconquista (3-6 meses) y si el ex no muestra interés, no insistir. “Ponerte una fecha te servirá de marco de referencia para protegerte y dedicar tu tiempo y energía a cuidarte. Si no lo haces, puedes caer en el autoabandono o estancarte en la fase inicial de negación del duelo de forma indefinida”, resalta.

De otro lado, refiere que resultará adecuado desistir cuando tener contacto con él te hace más mal que bien: “Si te genera ansiedad constante, sentimiento de culpa, baja autoestima o inseguridad, es el momento de cerrar ese capítulo de tu vida y priorizar tu bienestar ”.

El amor no se acaba por llegar a los 50 o 60 años. Para Martín: “El corazón sigue con ganas de vivir por siempre”.