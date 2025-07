Inés Gutiérrez 15 JUL 2025 - 20:00h.

Un divorcio afecta a la pareja, pero también a las dinámicas de toda la familia

Los nuevos métodos de divorcio: "Hasta ahora no había alternativas a entrar en una guerra judicial"

MadridLas separaciones no son sencillas, no lo son para la pareja que toma caminos separados y tampoco para la familia, que cambia por completo su dinámica, lo que afecta también a los más pequeños de la casa, por eso, una vez tomada la decisión, el siguiente paso es hacérselo saber a los hijos, algo que no siempre es fácil, aunque sea necesario.

Los padres quieren hacer las cosas bien, que sus decisiones afecten lo menos posible a sus hijos y que puedan seguir sintiendo que la familia, aunque diferente, es un lugar seguro para ellos. Por eso, los profesionales recomiendan hacer las cosas con sinceridad, compartiendo emociones, pero también con sentido común, evitando ciertas cosas y priorizando otras. No va a ser una situación sencilla, pero es importante no complicarla más.

Consejos para explicar el divorcio a los hijos cuando el motivo es una infidelidad