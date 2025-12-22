Inés Gutiérrez 22 DIC 2025 - 08:00h.

Algunas razas requieren más cuidados y movimiento que otras, hay que tenerlo en cuenta antes de adoptar una mascota

MadridCualquier momento es bueno para dejar entrar en nuestro hogar a una mascota. Nos colman de amor incondicional y son estupendos compañeros de aventuras, pero además, en función de la etapa de la vida en la que lleguen, pueden ayudarnos de diferentes maneras.

Todo el mundo conoce las ventajas que tiene crecer con una mascota, aunque no todos los hogares se lo pueden permitir. Por eso no es raro que una vez que se está más asentado en la vida, quienes siempre quisieron una mascota y nunca la tuvieron se planteen la posibilidad (quienes han tenido no necesitan que nadie intente convencerles). Adoptar una mascota tras la jubilación puede ser una estupenda idea.

Algunos de los beneficios son comunes a cualquier mascota, por ejemplo, todas ellas mejoran el estado de ánimo de quien las tiene, interactuar con animales ayuda a segregar serotonina, dopamina y oxitocina, las ‘hormonas de la felicidad’. También previene el sentimiento de soledad que en ocasiones embarga a las personas mayores.

Tiene ciertos efectos positivos para la salud, sin contar con esos animales que alertan en casos de enfermedad o que están entrenados para detectar momentos de riesgo. Las mascotas ayudan a tener una rutina, algo que tras la jubilación no siempre es sencillo, y también favorecen las relaciones sociales, con las salidas al veterinario o, en el caso de los perros, con los necesarios paseos.

Los perros en concreto, por sus características, potencian que sus dueños hagan ejercicio físico, haciendo que tengan que sacarlos a la calle varias veces al día, esto también aumenta las relaciones sociales, pues es habitual charlar con otras personas que se encuentran en la misma situación. Una vez que está claro que tener mascota es una gran idea también tras la jubilación, solo queda una duda ¿qué razas son las más adecuadas para esta edad?

Las tres razas ideales de perro y gato para adoptar tras la jubilación

Si lo que se busca es un perro, es importante que sea una raza que se ajuste a lo que el dueño puede ofrecer. Algunos tienen mucha energía y necesitan mucha atención, lo que no siempre es posible con personas cada vez más mayores y más cansadas. Por eso, no es buna idea dejar entrar un nuevo miembro en la familia sin antes asegurarse de que encaja con las dinámicas del hogar.

Si hablamos de perros, son ideales razas como el bichón frisé, que es juguetón, pero no necesita demasiada actividad física, y siempre está alerta frente a extraños. También los golden retriever, más grandes, pero pacientes, tranquilos y protectores, es fácil adiestrarlos, aunque ellos sí necesitan ejercicio regular. Por último, destacar el caniche, no requiere ejercicio intenso y suelen ser muy alegres y leales. Además, es hipoalergénico.

Si hablamos de gatos, el balinés o siamés de pelo largo suele ser cariñoso, sociable e inteligente y es conocido por su carácter afable y no demasiado exigente. Los gatos chartreux tienen un pelaje gris azulado y un carácter dulce, no son demasiado activos y son cariñosos, disfrutan pasando tiempo junto a su humano en el sofá. De ojos azules y pelaje sedoso, el birmano no solo es bonito, también es ideal para personas mayores porque suelen ser amables, cariñosos y tranquilos, son fáciles de llevar y su pelaje se considera ‘de bajo mantenimiento’.

Estas son algunas de las razas más recomendadas, pero lo cierto es que cualquier mascota puede ser una gran compañía a cualquier edad.