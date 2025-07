Inés Gutiérrez 21 JUL 2025 - 20:00h.

El problema de seguir una dieta intensiva es que podemos correr el riesgo de poner en peligro nuestra salud

MadridLa alimentación es uno de los muchos factores que influyen en la salud, también es uno de los elementos fundamentales a los que hay que prestar atención cuando se quiere perder peso o mantenerse. Esto no es algo sencillo, si lo fuera nadie tendría problemas para perder peso, sin embargo, los factores que influyen son tantos que en ocasiones no somos conscientes de como la salud mental o la estabilidad económica o emocional pueden favorecer el proceso.

En general, una alimentación equilibrada es lo más recomendable, llevar una dieta en la que no falten ninguno de los nutrientes que nuestro cuerpo necesita para funcionar de manera adecuada. El problema suele venir cuando intentamos perder peso, porque se suele recurrir a dietas que no son las más adecuadas, que no pueden mantenerse en el tiempo porque no son saludables o que no están pensadas para nuestras necesidades. Cuando se tiene una enfermedad como la diabetes, esto es todavía más importante.

Precauciones a la hora de hacer la dieta intensiva si tienes diabetes

Lo ideal y más recomendable es ponerse en manos de profesionales que puedan acompañarnos en el proceso de pérdida de peso, también diseñando esa dieta que es la más recomendable para nosotros. Lo que funciona para unos no tiene por qué hacerlo para todos, por lo que es importante una dieta personalizada y no asumir que porque alguien ha conseguido perder peso dejando de comer determinados alimentos, todos los casos serán iguales.

En el caso de las personas diabéticas, hay algunos alimentos que se deben priorizar, como las verduras y las frutas, los granos integrales (como el trigo o el arroz), proteínas de carnes magras, pescados y legumbres, y productos lácteos bajos en grasa. También hay otros que es mejor evitar, como los que son ricos en carbohidratos, como los elaborados con harinas blancas, como panes y pastas, o el arroz y las patatas, tampoco deben abusar de bebidas azucaradas y bollería industrial, grasas saturadas o alimentos ricos en sodio.

El problema de seguir una dieta intensiva sin contar con la aprobación de un profesional que pueda guiarnos es que podemos correr el riesgo de poner en peligro nuestra salud, no consumiendo todos los nutrientes que se necesitan, pero también arriesgándonos a otras complicaciones, como hipoglucemia, por no consumir la cantidad de carbohidratos que se necesitan; también nos podemos enfrentar al caso contrario, a una hiperglucemia, por tener los niveles de glucosa demasiado elevados.

En algunos casos, una dieta milagro que aboga por una rápida pérdida de peso puede llevar a la deshidratación (además de ser un sistema de alimentación que no se puede mantener en el tiempo, no supone un cambio de hábitos a mejor, que sería lo ideal), que es especialmente peligroso en personas con diabetes. Además, las dietas restrictivas pueden aumentar el riesgo de cetoacidosis diabética.

Lo mejor es evitar dietas extremas y apostar por un cambio de hábitos que también incluya una vida un poco más activa, con algo de ejercicio físico que haga el proceso de alcanzar nuestro objetivo un poco más sencillo y asegurándonos de mantenernos en el paso que más nos beneficie, siempre con la ayuda y apoyo de los profesionales médicos.