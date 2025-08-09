La viñeta de Javirroyo: "Mosquito Quijote"

Javirroyo 09 AGO 2025 - 09:00h.

En la vida se puede ser de dos maneras, como Don Quijote o como Sancho Panza

Como cada sábado, Javirroyo nos trae su viñeta disfrutona y veraniega exclusiva para Uppers

Mosquijote: “Mira, Sancho, allí se presentan treinta o más desaforados gigantes, con quienes pienso hacer batalla.”

Moscancho: “¡Qué gigantes, señor! Que no son sino molinos de viento, y lo que en ellos parecen brazos son las tiras atrapamoscas que el viento mueve.”

Mosquijote: “Bien parece, Sancho, que no estás versado en esto de las aventuras… que esos son gigantes, y si tienes miedo, quítate de ahí y ponte en oración.”