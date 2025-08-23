La viñeta de Javirroyo: "Ojalá quién paga..."
Ojalá quién paga la caña en el chiringuito fuese la guerra más cruenta del verano
Como cada sábado, Javirroyo nos trae su viñeta disfrutona y veraniega exclusiva para Uppers
Esto es lo que se llama una viñeta deseo: Ojalá que de verdad esto fuera el nivel de guerra máximo que alcanzáramos la humanidad, el querer pagar ese vermut o esa caña en el chiringuito del verano. Ojalá poder ver la paz pronto en todos aquellos lugares donde no es posible ahora mismo.