La viñeta de Javirroyo: "Ojalá quién paga..."
  • Ojalá quién paga la caña en el chiringuito fuese la guerra más cruenta del verano

  • Como cada sábado, Javirroyo nos trae su viñeta disfrutona y veraniega exclusiva para Uppers

Esto es lo que se llama una viñeta deseo: Ojalá que de verdad esto fuera el nivel de guerra máximo que alcanzáramos la humanidad, el querer pagar ese vermut o esa caña en el chiringuito del verano. Ojalá poder ver la paz pronto en todos aquellos lugares donde no es posible ahora mismo.

