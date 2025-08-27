Lenny Kravitz y su secreto para lucir abdominales a los 61: “Mi abuelo hacía lo mismo”

"Me tomo muy en serio mi entrenamiento, lo llevo por dentro", confiesa el rockero neoyorquino

Lenny Kravitz, mejor que nunca: "No entiendo el concepto de edad"

Que Lenny Kravitz es a sus 61 años uno de los hombres más sexys del mundo no se pone en duda. Que luzca un six pack que parece esculpido por un artista renacentista es casi una provocación. Mantenerse en gran forma más allá de los 60 es una cosa, conservar el cuerpo de un dios del Olimpo es otra. ¿Cómo lo hace? ¿Con qué clase de diablo ha pactado? Más allá de una genética privilegiada, el secreto del rockero neoyorquino no tiene tanto misterio y lo contó en una entrevista en 'USA Today'.

Kravitz siempre ha tenido clara la importancia de la alimentación y el ejercicio a la hora de cuidar su físico, pero desde que cumplió los 50 se dio cuenta de que costaba mucho más mantener y hacer crecer la masa muscular. Había que entrenar más duro, y él se emplea a fondo en ello cinco o seis días a la semana.

El mejor momento es ahora

"Me tomo muy en serio mi entrenamiento, lo llevo por dentro. Intento descansar lo máximo posible, pero esa es mi debilidad. Tuve un abuelo que siempre aparentaba 25 años menos y hacía lo mismo", contaba el neoyorquino, quien sostiene que la edad jamás debería ser una excusa para dejar de hacer ejercicio.

"Puedes tener 30 años y estar destruido o puedes tener 80 y ser joven y vibrante. Si me preguntaras cuándo estuve en mejor forma física te diría que sería hoy, ahora mismo. Mental, física y espiritualmente, nunca he estado mejor", confesaba el autor de 'Are You Gonna Go My Way'.

Cinco horas en bicicleta a los 80

Esa mentalidad la ha heredado directamente de su abuelo Albert Roker, que vivió hasta los 90 años y hasta los 80 estuvo "bastante fuerte y definido": "De joven no me gustaba nada hacer todo esto y él solía despertarme para hacer las tareas del hogar, pero quería que hiciera ejercicio con él. A finales de sus 80, solía montar en bicicleta durante cinco horas. ¡Cinco horas!".

Kravitz habla con orgullo de su abuelo, al que considera todo un ejemplo a seguir: "Aprendió a patinar a los 80 años de edad porque no tuvo su infancia. Así era él. Tenemos ciertos estereotipos de que a esta altura de la vida deberías estar haciendo esto o aquello, y no es así", relataba.

La rutina del músico y ocasional actor para mantenerse delgado y fibrado pasa por mucho cardio en ayunas por la mañana, cardio suave antes de dormir y algo de trabajo de pesas durante el día. De hecho, hace algún tiempo se hicieron virales unas imágenes suyas levantando peso en pantalones de cuero, una cumbre del molonismo rockero. En cuanto a la alimentación, en su casa de las Bahamas tiene su propio huerto ecológico en el que cultiva pepinos, okra, sandías, maracuyá, manzanas, granadas, cocos, mangos y hierbas. Así que, ¿cuál es el secreto de su envidiado físico? Pues, según sus propias palabras, "una combinación de genes, cuidado personal, trabajo duro y disciplina".