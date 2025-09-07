Inés Gutiérrez 07 SEP 2025 - 19:00h.

La escritura terapéutica puede ayudarte a poner en palabras emociones que causan dolor o angustia

MadridLas emociones y sentimientos que tenemos no siempre son sencillas de comprender y de procesar, por eso hay varios sistemas que se pueden emplear para lograrlos, normalmente de la mano de profesionales de la salud mental que proporcionan las herramientas necesarias para ello. La escritura terapéutica es uno de los métodos que se usa para expresar aquello que nos preocupa y así poder liberarnos de ello.

A través de una serie de ejercicios, la persona escribe los sentimientos o emociones que no siempre es capaz de transmitir verbalmente, porque hacerlo a través de la escritura en ocasiones facilita las cosas, ayuda a ponerlo todo en perspectiva y apreciar esas emociones desde otro punto de vista, sobre todo esos sentimientos que producen sensaciones de malestar o generan ansiedad.

Es una técnica que también se puede emplear en el día a día, cuando se siente que las emociones son complicadas de gestionar y demasiado intensas. Es importante ser capaz de desahogarse y hay ocasiones en las que la escritura se convierte en la mejor herramienta para poder externalizar todo lo que nos sucede. La escritura terapéutica puede ser una forma de aliviar la carga emocional.

Fue creada en el ámbito terapéutico y hay ocasiones en las que la presencia de un profesional es clave para poder superar nuestras emociones, pero también se emplea cada vez más como sistema de autoayuda, como un ejercicio de autoanálisis que sirve como desahogo. La premisa es escribir libremente sobre aquello que causa congoja, es un método para enfrentarse a las situaciones con más calma, abordando las cosas desde otra perspectiva.

No es una técnica que funcione con todo el mundo, hay ocasiones que es contraproducente (de ahí la importancia de abordarla con especialistas), pero para algunas personas sí que resulta de gran utilidad, porque ayuda a gestionar el estrés.

Consejos para iniciarte en la escritura terapéutica

Quienes quieran darle una oportunidad a la escritura terapéutica como forma de poner en claro emociones y aprender a gestionarlas con calma, deben seguir algunas pautas que harán la experiencia más sencilla. Aunque parezca algo banal, encontrar un lugar en el que nos sintamos relajados, cómodos, creativos y que tenga luz suficiente ayuda. Hazlo con el sistema que más te apetezca, no es necesario usar palabras, el dibujo puede ser también una buena forma de expresión, y no te preocupes demasiado por el medio, sirve tanto un cuaderno como un papel suelto o la aplicación de notas del móvil.

Es normal que no sea sencillo comenzar a escribir o no tener demasiado claro qué temas se quiere abordar, el primer paso no siempre es fácil, pero es esencial dejarse llevar, no buscando que el texto sea bello, sino que exprese lo que sentimos, sin censuras. Cualquier tema es válido, tantos los negativos o los que nos preocupan, como los positivos.

Puedes empezar haciéndote una pregunta, aunque no la puedas contestar, y hazlo en un momento en el que lo necesites, cuando sientas que la voz no te responde o no es suficiente. Es un método para ayudarnos a procesar lo que sentimos, por lo que la sinceridad y la libertad son esenciales, aunque el resultado no sea bonito.