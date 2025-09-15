Redacción Uppers 15 SEP 2025 - 17:16h.

El protagonista de la exitosa franquicia de zombis se muestra entusiasmado por la calidez que ha encontrado en sus rodajes en España

¿Meigas contra zombis? 'The Walking Dead' en Galicia

Norman Reedus lleva ya 15 años metido bajo la piel de Daryl Dixon, el personaje rebelde y solitario de 'The Waking Dead' que comenzó como secundario y terminó convirtiéndose en uno de los favoritos de los fans, tanto que ya lleva tres temporadas protagonizando su propio spin-off, la última de las cuales se rodó en nuestro país, concretamente en la Costa da Morte. Y tan fascinado quedó el actor de 56 años por el encanto natural y cultural de la zona que ha manifestado públicamente su deseo de adquirir una propiedad en Galicia.

Durante la promoción de la nueva temporada de 'The Walking Dead: Daryl Dixon', Reedus ha compartido su entusiasmo por nuestro país. "Me encanta España, especialmente Galicia. Esa es mi zona favorita, la Costa da Morte, toda esa zona. La comida, la arquitectura, la gente… hay mucha pasión", confesaba en una entrevista con la cadena SER. A pesar de no considerarse un amante de los arenales, el actor encontró en las costas gallegas un tipo de playa que definió para Sensacine como "brumosas, cambiantes y sexis". "De hecho, quiero una casa en Galicia", apostillaba.

"La forma de hablar es diferente"

El intérprete, que también ha trabajado en Francia, subrayó la diferencia de carácter que percibe en España: "La gente quiere hablar contigo, quiere abrazarte, quiere seguir conversando, presentarte a quien sea. La forma de hablar es diferente". Esta calidez contrasta marcadamente con sus vivencias en otros países europeos. El actor incluso va más allá y describe una experiencia multisensorial: “Aquí la paleta de colores es diferente, la pasión, la energía. Todo es diferente”.

Fascinación de todo el reparto

El romance de Reedus con las tierras gallegas se hace extensivo a su compañera de reparto, Melissa McBride, que interpreta a Carol Peletier en el universo de la franquicia de 'The Walking Dead', y que también ha manifestado públicamente su afecto por esta comunidad autónoma. "Galicia es hermosa en la costa y también en la montaña", ha asegurado, destacando la diversidad de paisajes que ofrece al país.

La conexión entre 'The Walking Dead: Daryl Dixon' y el territorio español se mantendrá en el futuro, ya que los productores anunciaron en la pasada Comic-Con de San Diego que la serie tendrá una cuarta y última temporada, compuesta por ocho episodios que volverán a rodarse en Galicia y en otras localizaciones de Madrid, Bilbao, Andalucía, Segovia y Toledo. Una oportunidad para Norman Reedus de buscar esa casa tan deseada.