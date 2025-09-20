La viñeta de Javirroyo: "Tener un hijo"

Javirroyo 20 SEP 2025 - 09:00h.

Decían que el éxito en la vida era tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro, pero parece que ahora esto ha cambiado

Decían que el éxito en la vida era tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro, pero parece que ahora, en medio de la crisis inmobiliaria, esto ha cambiado, con muchos padres o abuelos que están ayudando a hijos o nietos económicamente para que puedan comprarse su primer hogar. Y de paso, no tener que depender de la presión del alquiler, a merced del casero y las actualizaciones económicas del mismo. Pero lejos de normalizar algo que no todo el mundo se puede permitir, hemos de pedir un plan para que todos los jóvenes puedan acceder de forma igualitaria a una vivienda digna y que les permita vivir con sus posibilidades económicas. La vivienda es un derecho, no un privilegio.