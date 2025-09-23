Inés Gutiérrez 23 SEP 2025 - 20:00h.

Hay estudios que señalan que estar casado alarga la vida, sobre todo en el caso de los hombres

¿Estar soltero puede afectar a la salud de una persona?

MadridDependiendo de a quién se le pregunte, estar casado es un beneficio o ser soltero es lo mejor que les pudo pasar. Sin embargo, si hablamos de salud parece que la cosa cambia, porque ya no es una cuestión de percepciones, hay un estado civil que es más beneficioso para una vida más larga y, curiosamente, no es el mismo que reduce el riesgo de demencia.

Estudio revela cómo el estado civil afecta el cerebro en las personas mayores

A lo largo de la historia son muchos los factores que se han estudiado para poder entender mejor cómo los hábitos, las decisiones o la forma de vivir pueden afectar a nuestra salud. Hasta el momento, parecía claro que estar casado ayudaba a alargar la vida, sobre todo en el caso de los hombres. Sin embargo, según un reciente estudio, parece que las personas solteras tienen un riesgo menor de demencia.

Esto es lo que defienden investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad Estatal de Florida (Estados Unidos), quienes han realizado un estudio analizando los historiales médicos de 24.107 personas. Los resultados señalaban que las personas solteras tenían un 40% menos de probabilidad de desarrollar demencia que las casadas. En el caso de las personas viudas, la disminución fue del 27%, y del 34% en el de las divorciadas.

Unos resultados que no parecen del todo vinculantes, puesto que cambiaban al considerar otras variables, como la educación o la genética. “Existe cierta evidencia que indica un aumento en algunos ámbitos del bienestar, como la felicidad y la satisfacción con la vida, después del divorcio y la participación social después del duelo de la pareja”, señalaron los investigadores. “Las personas que nunca se han casado también tienen más probabilidades de socializar con amigos y vecinos y de adoptar comportamientos más saludables que sus contrapartes casadas”.

El estudio señalaba que las personas casadas son más propensas a ser diagnosticadas de demencia, pero esto también podría indicar, tal y como destacaban los investigadores, que hay un menor diagnóstico entre personas solteras o que el diagnóstico es más tardío, lo que pondría en duda la posible conclusión de que la soltería protege contra la demencia.

Lo mejor para reducir el riesgo de demencia es apostar por un estilo de vida saludable, llevar una vida activa, realizado actividad física de manera regular, pero también hacer lo propio con la mente, con actividades y ejercicios que sean estimulantes. Conviene reducir los niveles de estrés y favorecer un buen descanso de manera habitual. Lo mejor es cuidar la salud, evitando factores de riesgo cardiovascular, como la hipertensión, la diabetes y el sobrepeso.

La alimentación es también clave, apostando por una que sea variada y rica en todos los nutrientes que nuestro cuerpo necesita para funcionar adecuadamente. Que sea rica en frutas y verduras, cereales, legumbres y pescados y que sea baja en sal y grasas saturadas. No siempre podemos evitar desarrollar una enfermedad, pero no está de más hacer todo lo que esté en nuestra mano por evitar aumentar el riesgo de que esto suceda o acelerarlo.