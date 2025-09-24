Inés Gutiérrez 24 SEP 2025 - 08:00h.

Algunos los conocemos de sobra, pero otros nutrientes no somos conscientes de que sean tan necesarios

Boomer, X, millenials, gen Z: qué nutrientes necesita más cada generación (y en qué alimentos encontrarlos)

MadridUna buena salud es esencial y cada vez somos más conscientes de eso, lo que hace que nos pongamos las pilas para cuidarnos cuanto antes, llevando una vida más activa y haciendo más ejercicio físico, por poco que sea. Solo salir a caminar unos minutos al día nos proporciona más beneficios de los que pensamos, igual que llevar una dieta saludable.

Si bien habitualmente pensamos en la comida por los beneficios que puede tener para nuestro peso y, por tanto, para nuestro aspecto físico, lo cierto es que gracias a la alimentación también podremos potenciar nuestra salud. Se consigue, por ejemplo, priorizando los alimentos que favorecen el buen funcionamiento del cuerpo y dejando solo para ocasiones muy destacadas aquellos que no son tan buenos.

Escoger unos alimentos y no otros puede ayudarnos a cuidar nuestro peso, sí, pero también nuestra salud cardiovascular, potenciar el buen funcionamiento de nuestro sistema digestivo y cuidar nuestro cerebro, algo que necesitamos especialmente a partir de los 50 años. Hay algunos nutrientes que nuestro cerebro necesita y de los que no solemos tener conocimiento, pero que no pueden faltar en nuestra dieta.

Nutrientes "olvidados" que tu cerebro necesita a partir de los 50

Uno de los nutrientes que el cerebro necesita, pero no entra en la lista de los olvidados, es el omega-3, su consumo mejora la memoria, la concentración y el estado de ánimo, pero también es un nutriente que puede disminuir el riesgo de deterioro cognitivo asociado a la edad. Se puede tomar a través de complementos alimenticios, pero también con una alimentación variada en la que no falten pescados grasos, como el salmón o la caballa, las legumbres como la soja, las verduras de hoja verde, las semillas o los frutos secos.

El cerebro también necesita para un buen funcionamiento las vitaminas del grupo B, especialmente la vitamina B6, B9 y B12. Estas vitaminas desempeñan un papel fundamental en el proceso de convertir alimentos en energía y el cerebro necesita mucha energía para funcionar. Además, la vitamina B12 ayuda con el desarrollo de glóbulos rojos, que transportan oxígeno al cerebro.

Los antioxidantes neutralizan los radicales libres, que pueden dañar las células, lo que también incluye las neuronas del cerebro, lo que incrementa el envejecimiento cerebral. Gracias a los antioxidantes reducimos el riesgo de que esto suceda y evitamos un envejecimiento prematuro. La vitamina C y la vitamina E son ejemplos de antioxidantes que podemos encontrar en nuestra alimentación si incluimos frutas y verduras.

El cerebro también necesita hidratos de carbono, como ya hemos dicho, emplea mucha energía para funcionar, y mejor si son carbohidratos complejos, como los que se encuentran en las legumbres o cereales integrales.

Si quieres que tu cerebro tenga todos los nutrientes que necesita, puedes optar por tomar suplementos (en este caso no es mala idea consultar antes con un profesional que pueda guiarnos para encontrar la mejor opción) o apostar por una lista de la compra más completa y priorizando alimentos como frutas y verduras, pescado azul, cereales, legumbres, huevos, frutos secos o aguacates.