El autor de 'Rodeados de mentirosos' indaga en los indicios verbales, emocionales y conductuales que permiten identificar a un mentiroso

José Luis Martín Ovejero, experto en detección de la mentira: "Si quieres saber si alguien miente, hazle muchas preguntas"

Compartir







Mentir es un acto tan antiguo como el propio lenguaje. Desde pequeñas mentiras 'piadosas' hasta engaños muy elaborados, lo cierto es que todos hemos estado en algún momento en ambos lados: diciéndolas y escuchándolas. De hecho, las mentiras son mucho más frecuentes y normales de lo que solemos admitir. Algunos estudios sugieren que dos personas que se conocen por primera vez se dicen hasta tres mentiras durante los primeros cinco minutos de la conversación. Por supuesto, no todas son maliciosas; algunas sirven para evitar dolor, proteger la autoestima o conservar una relación, pero cuando se convierte en un patrón de manipulación sus consecuencias pueden ser más graves.

Thomas Erikson, experto y coach en lenguaje corporal, profundiza en 'Rodeados de mentirosos' (Planeta) sobre qué son las mentiras, por qué las decimos y cuáles son las pistas más comunes que delatan a quien intenta ocultar la verdad. Aprender a detectar las señales del engaño resulta esencial. Más allá de los clichés, como pensar que quien miente siempre evita la mirada, existen indicios verbales, emocionales y conductuales que, nos permiten identificar cuándo alguien no está siendo completamente honesto.

¿Qué estrategias usan los mentirosos?

Erikson proporciona algunas pistas sobre los mecanismos que suelen emplear los mentirosos con los que convivimos:

Adaptan la mentira al interlocutor: algunas están hechas para “quedar bien” según el tipo de persona que escucha, sus expectativas, su estilo de comunicación. Recurren a omisiones más que a mentiras evidentes: muchas veces no se inventa una historia nueva, sino que se evitan detalles que pueden ser incómodos. Preparación: los mentirosos que se anticipan a las preguntas pueden estructurar relatos más plausibles y reducir contradicciones. Saben escapar al escrutinio: eluden preguntas clave, cambian de tema o apelan a ciertas emociones (culpa, pena, simpatía) para distraer.

PUEDE INTERESARTE Los siete comportamientos que delatan a un mentiroso patológico

Cómo desenmascarar al mentiroso

Erikson sugiere que para desenmascarar el engaño, no basta con observar una señal aislada: se trata de juntar piezas, observar discrepancias, inconsistencias y comportamientos extraños contextualizados.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias