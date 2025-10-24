Celia Molina 24 OCT 2025 - 06:30h.

Científicos de la universidad de Stanford determinan que los horarios permanentes, de invierno o de verano, benefician a la salud

En concreto, han concluido que, sobre todo el horario de invierno permanente, reduce el riesgo de sufrir ictus y obesidad

Compartir







La madrugada del sábado 25 de octubre al domingo 26 tendrá lugar el reglamentario cambio de hora que se aplica en países como España. De esta forma, a las tres de la madrugada volverán a ser las dos, por lo que, a partir de este fin de semana, amanecerá y anochecerá más temprano, comenzando así el horario de invierno. Aunque, energéticamente, siempre se ha dicho que este horario favorecer ahorro y a la protección del medio ambiente (aprovechando la luz natural desde primera hora de la mañana), lo cierto es que, hasta el propio Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que es una medida que se ha quedado obsoleta.

Él mismo anunció que trabajará para que, a partir del año que viene, el BAS (el cambio bianual de horario) deje de aplicarse en 2026, por lo que este sería el último año en el que los españoles tendremos que ajustarlo. Una decisión que, según publica un último informe de Stanford, está abalada por los científicos, pues consideran que esta modificación afecta directamente en la "carga circadiana" de los individuos, es decir, a la regulación de funciones fisiológicas como el sueño, la temperatura corporal y la producción de hormonas, cuya sincronización depende de la luz y la oscuridad.

El cambio de hora incide en nuestra carga circadiana

Esta afectaría al desencadenamiento de enfermedades graves como el ictus o la obesidad, cuyo ratio podría disminuirse renunciando a cambiar la hora. "Muchos países, entre ellos Estados Unidos, han adoptado cambios estacionales en la política horaria, como el cambio entre el horario de invierno (SDT) y la hora de verano (DST). Si bien la transición entre la SDT y la DST tiene notables efectos negativos agudos en la salud de la población, el impacto crónico de estas políticas horarias en la salud no se ha evaluado adecuadamente. Para estimar el impacto de la SDT o la DST permanentes en la salud, hemos modelado el impacto circadiano de la SDT, la DST y el cambio bianual (BAS) a lo largo de un año en el territorio continental contiguo de los Estados Unidos", comienza a argumentar el estudio.

"Eliminando el cambio de hora se produciría una disminución de la prevalencia tanto de la obesidad como de los accidentes cardiovasculares en comparación con la política actual"

"Hemos descubierto - continúan- que el BAS produce una mayor carga en el sistema circadiano en comparación con los horarios de invierno o verano permanentes. El cronotipo y la ubicación (latitud y ubicación dentro de las zonas horarias) influyen en esta carga. Al analizar estos datos en relación con los datos de salud a nivel de condado (conjunto de datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades), hemos descubierto que, en condiciones ideales de exposición a la luz y tras controlar los factores socioeconómicos y de salud, se produciría una disminución de la prevalencia tanto de la obesidad como de los accidentes cardiovasculares en comparación con la política actual", "concluye el estudio de la universidad de Stanford.

PUEDE INTERESARTE Ya hay países que no cambian la hora: así les afectó esta decisión que aún no ha llegado a España

El horario de verano no es la mejor opción, pero también tiene beneficios

Por tanto, este estudio determina que el cambio semestral entre el horario de verano y el horario estándar tiene "consecuencias negativas" para la salud de la sociedad y, por ello, abogan por la erradicación de esta medida, que todavía se aplica en España: "La prevalencia tanto de la obesidad como de los accidentes cerebrovasculares también disminuiría con el horario de verano permanente, aunque en menor medida. Nuestros datos, que reflejan el impacto de la política horaria en la carga circadiana y los consiguientes beneficios para la salud, respaldan el cese del cambio de horario".