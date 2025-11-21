Inés Gutiérrez 21 NOV 2025 - 20:00h.

Estos minutos de paseo en los que nos concentramos en vivir el presente son ideales para conectar

¿Cuándo se empiezan a notar los beneficios de la meditación a los 50?

Compartir







MadridUno de los ejercicios más recomendados a cualquier edad, pero sobre todo a partir de los 50, es caminar. No requiere demasiado tiempo, algo que suele usarse como excusa para no hacer deporte, tampoco se necesitan habilidades especiales ni entrenamiento previo, y el material necesario es muy básico, solo con las zapatillas adecuadas puedes comenzar tus rutinas.

Hacer ejercicio siempre es importante, pero conforme se cumplen años esto es más evidente, porque queremos mantener en forma nuestros huesos y músculos, sobre todo cuando los achaques y dolores repentinos empiezan a hacer acto de presencia. Caminar no es el más recomendable cuando lo que se busca es perder peso y quemar calorías, pero si lo que se quiere es mover el cuerpo y mantenerse saludable, puede ser el ideal.

Como sucede con todo el ejercicio, caminar no solo tiene beneficios para nuestra salud física, también es positivo para la salud mental. Ayuda a calmar la mente, reduce el estrés y nos ayuda a sentirnos mejor, efectos que podemos potenciar si lo que hacemos no es sencillamente caminar, sino que apostamos por el mindful walking.

Caminatas conscientes: guía para transformar tu paseo diario en terapia

Esta práctica combina el caminar con la atención plena, es decir, en lugar de simplemente caminar por la ruta que hemos decidido tomar, el minful walking aboga por hacerlo tomando conciencia del momento presente, conectando con todos nuestros sentidos mientras lo hacemos, sintiendo el suelo bajo nuestros pies o la brisa que acaricia nuestro rostro. Una forma de poder dejar de lado las preocupaciones y estar presente.

Para poder convertir nuestro paseo en una caminata consciente, hay ciertos aspectos que conviene tener en cuenta.