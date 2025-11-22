Inés Gutiérrez 22 NOV 2025 - 21:00h.

Tenemos más cosas de las que usamos ocupando un espacio que necesitamos, ¡haz limpieza!

Cinco consejos de la Marie Kondo española para mantener el orden en casa

Compartir







MadridTendemos a acumular más cosas de las que necesitamos y eso hace que nuestro hogar se sienta demasiado lleno, lo que hace que sea más complicado mantener el orden. Una casa ordenada puede ser clave para ayudarnos a tener una mente más tranquila, para lograr ese ambiente de paz y tranquilidad que tanto necesitamos una vez que cerramos la puerta de casa, dejando los problemas fuera.

Tener un exceso de cosas y objetos en nuestra casa puede llegar a resultar estresante, se produce un ruido visual que no nos ayuda a estar tranquilos. Esto no quiere decir que sea necesario vivir en un ambiente completamente minimalista, sin objetos que sirvan de adorno o que aporten personalidad, pero si sentimos que nos ahogamos entre cosas que no necesitamos, es el momento de hacer algo al respecto.

Reto de 30 objetos en 30 días para liberar espacio

Filosofías como la que defiende Marie Kondo pueden ayudarnos a ser conscientes de todas las cosas que tenemos en casa y que no necesitamos. No se trata de quedarnos con lo mínimo para que sea más sencillo poderlo tener todo ordenado, sino de deshacernos de todas esas cosas que llevan demasiado tiempo ocupando un espacio que no les corresponde, porque no las queremos ahí.

En ocasiones es por pereza, las dejamos en un lugar en el que no las vemos habitualmente, lo que hace más sencillo no verlas y convivir con ellas, pero otras puede suceder que no tengamos claro por donde empezar. Hay tanto por hacer que llega a resultar abrumador y al final no hacemos nada. En ambos casos, el reto de los 30 objetos en 30 días puede resultarnos de gran utilidad.

PUEDE INTERESARTE La regla del minuto para tener tu casa ordenada y tu vida, más ligera

Este reto lo que propone es, tal y como su nombre indica, tirar un objeto diario durante 30 días. El resultado es que al final del mes nos habremos deshecho de prendas que no usamos, objetos que no son útiles o que ya no nos gustan y trastos en general. Si necesitas un pequeño empujón para hacerlo, este es el momento. Es, además, una versión más asequible de ‘30 días de minimalismo’, un reto propuesto por Joshua Fields Millburn y Ryan Nicodemos, The minimalist.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Este reto es bastante similar, pero lo que propone es que el primer día saquemos de casa, ya sea donando, tirando o vendiendo, un objeto, el segundo día serán dos y así sucesivamente hasta completar los 30 días. Esto hace que en un mes nos desprendamos de 465 objetos, lo que para muchas personas podría ser un tanto excesivo, aunque este puede ser un estupendo segundo paso si el primer reto nos sabe a poco.

En la lista de objetos de los que nos podemos desprender no pueden faltar esas prendas de ropa que hace años que no usamos, los zapatos rotos por el uso, cremas que llevan demasiado tiempo abiertas, tecnología que está obsoleta, artículos de papelería que no usamos, regalos que nunca nos gustaron, vajillas que nunca sacamos a la mesa, vasos que no nos convencen, juguetes rotos, táperes que no cierran…

Seguro que 465 objetos ya no te parecen demasiados, pero mejor no abrumarse al primer intento y comenzar poco a poco. 30 objetos en 30 días parece un reto que seremos capaces de lograr si queremos hacer un poco de hueco en casa.