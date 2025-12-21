Inés Gutiérrez 21 DIC 2025 - 21:00h.

Podemos confiar en que nos acordaremos de tomar las pastillas, pero también podemos asegurarnos de hacerlo

MadridHasta las personas que tienen una memoria prodigiosa necesitan ayuda en algunas ocasiones y hay cosas que necesitamos recordar, porque nuestra salud depende de ello. Tomar la medicación en el momento adecuado y de la forma en la que nos lo recomiendan los expertos es importante, porque es la única manera de asegurarnos de que es efectiva y no estamos haciendo algo que pueda alterar sus efectos.

Esto lo tenemos bastante claro cuando nos dan indicaciones para tomar las pastillas con determinadas comidas, o para no hacerlo, evitando tomarlas a la vez que el café o que un alimento concreto (como sucede con el zumo de pomelo). Acordarnos de tomar las pastillas en el momento del día correcto es también clave, sobre todo si hay que tomarlas varias veces o respetando el tiempo que ha de pasar entre unas y otras.

Es mucha información, sobre todo si son varias las medicaciones de las que hay que estar pendiente, y, aunque tengamos una gran memoria, no siempre podemos confiar en que nos acordaremos en el momento adecuado. No es raro que perdamos la noción del tiempo si estamos concentrados en otra cosa o si nos surge algo en el último momento que nos despiste.

Por suerte, cada vez hay más formas de ayudarnos a recordar que es el momento de la medicación porque existen aplicaciones que nos hacen la vida más sencilla.

El calendario y las apps para no olvidar tomar tus pastillas en la dosis correcta

Siempre existe la posibilidad de escribirlo todo con mucho cuidado en nuestro calendario o agenda, un breve recordatorio de qué tenemos que tomar y cuándo. Sin embargo, este método tradicional no llama nuestra atención a la hora acordada, lo vemos escrito sobre el papel y confiamos en que a lo largo del día nos acordaremos. Es válido, es útil, pero no es la mejor opción.

Actualmente, casi todo el mundo tiene un móvil que le permite descargarse las aplicaciones que desea y que le resultan más cómodas. Las hay para todos los gustos y, si bien tendemos a pensar en ellas como una distracción, también pueden ser nuestra tabla de salvación para situaciones como esta.

La primera que debería estar en nuestra lista ni siquiera tenemos que descargarla, porque viene en todos los dispositivos por defecto y es la alarma. No solo podemos usarla de despertador, también podemos establecer una alarma para cada pastilla que tenemos que tomar, hacerlo a la hora adecuada y con un mensaje que nos alerte de la dosis adecuada. Sencillo y práctico.

También hay otras que están específicamente diseñadas para cumplir esta función, apps como la que propone Medisafe y que se llama ‘Recordatorio de medicamentos’, para evitar dudas; también encontramos otras como My Therapy, MedControl o TOM Recordatorio de Medicación. Todas ellas ofrecen la posibilidad de establecer fechas, horas y dosis, además suelen ser muy sencillas de utilizar e intuitivas, para que no haya demasiados problemas al aprender a usarlas.

Además, también existen apps como CIMA, desarrollada por la Agencia Española de Medicamentos, que ofrecen información sobre medicamentos, por si tenemos algunas dudas que queremos resolver.