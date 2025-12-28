¿Cuántas veces es normal despertarse para ir al baño a partir de los 50?

Dos o más visitas al baño por noche pueden ser síntoma de un problema más importante

Brad Pitt o levantarse por las noches (él también) con la edad: "¿Cuántas veces?"

Compartir







A partir de los 50, el cuerpo empieza a enviar pequeñas señales de que la noche ya no es territorio de descanso ininterrumpido. Una de las más frecuentes, y de las más comentadas, es la necesidad de levantarse al baño. El gesto, tan simple y tan molesto, plantea una pregunta incómoda: ¿cuántas veces es normal despertarse a orinar a ciertas edades? ¿Una? ¿Dos? ¿Más? ¿Y cuándo deja de ser por la “edad” para convertirse en un síntoma de algo más?

Nocturia: cuando la noche deja de ser descanso

La International Continence Society (ICS) establece la definición más aceptada de nocturia como los despertares durante el sueño principal para orinar, y deben contabilizarse. Esto significa que, técnicamente, levantarse una sola vez ya es nocturia. Pero eso no implica que sea anormal ni problemático por sí mismo.

Donde los expertos marcan la línea es en la frecuencia. De esta manera, se advierte que despertarse dos o más veces por noche es un signo claro de nocturia que puede requerir de evaluación más profunda, ya que puede ser síntoma de vejiga hiperactiva o de alteraciones del sueño.

Además, revisiones clínicas recientes señalan que para la mayoría de las personas, dos o más despertares ya afectan al descanso y justifican plenamente acudir a la consulta médica.

A partir de los 50, ¿qué es habitual?

Las cifras disponibles pintan un panorama contundente, hasta el punto de que la nocturia se vuelve casi omnipresente con la edad.

Se calcula que más del 50% de hombres y mujeres mayores de 60 años se levantan al menos una vez cada noche. Sin embargo, hay estudios que refinan aún más el dato, afirmando que entre los 50 y los 59 años, el 58% de las mujeres y el 66% de los hombres ya se levantan por la noche. Sin embargo, hacerlo dos o más se vuelve cada vez más frecuente… pero eso no significa que debamos normalizarlo.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Porque la nocturia no solo molesta: interrumpe el sueño, aumenta el riesgo de caídas nocturnas y repercute en la calidad de vida.

¿Por qué ocurre? No es solo una vejiga “más floja”

La nocturia tiene múltiples caras. Según la ICS y distintos consensos clínicos, los motivos pueden agruparse en tres grandes bloques.

Por un lado por la producción excesiva de orina por la noche (poliuria nocturna). Esta se diagnostica cuando más del 33% de la orina del día se produce durante la noche en personas mayores de 65 años. Puede deberse a insuficiencia cardiaca, apnea del sueño, edema de piernas o medicamentos diuréticos tomados a última hora.

Otra opción es que sea por alteraciones de la vejiga. Por ejemplo, la vejiga hiperactiva provoca urgencia, aumenta la frecuencia y una necesidad imperiosa de orinar, también por la noche. Esta condición es habitual a partir de cierta edad y afecta claramente al descanso nocturno.

Otra alternativa en hombres es que exista un problema en la próstata. Por ejemplo, la hiperplasia benigna de próstata es una de las causas más frecuentes de nocturia en varones.

Tampoco se pueden descartar sin comprobar que existan causas sistémicas que aumentan la producción de orina, como diabetes, diabetes insípida, infecciones urinarias o trastornos neurológicos también pueden alterar de forma notable el patrón nocturno.

Entonces, ¿qué es “normal” realmente?

Con la evidencia en la mano ir al baño una media de 0 a 1 veces por noche entraría dentro de lo esperable en mayores de 50 años. Además, si esta situación no causa cansancio, ni fragmentación del sueño, no suele requerir intervención médica.

Si es una situación que ocurre 2 o más veces por noche habría que empezar a plantearse cosas. Sin embargo, el criterio clave es el impacto. Así, si te levantas varias veces y notas que el día siguiente te pesa, no es “por la edad”, sino que se trata de un síntoma que merece ser escuchado con la atención que merece.

Para luchar contra esta situación lo más sencillo es empezar por ajustar hábitos: reducir alcohol y cafeína, concentrar los líquidos en la primera mitad del día y evitar beber antes de irse a la cama. Pero si la nocturia persiste, no basta con beber menos. Conviene consultar con un médico si te despiertas dos o más veces por noche, notas un cambio brusco en tu ritmo, sientes dolor, escozor, urgencia extrema o ves sangre en la orina.

El médico suele comenzar con un diario miccional de 24 horas, una herramienta sencilla y muy reveladora para distinguir qué tipo de nocturia tienes y qué tratamiento puede ayudarte.

Dormir del tirón no es solo una cuestión de suerte. A partir de los 50, levantarse una vez a orinar puede ser parte del paisaje nocturno, pero hacerlo dos, tres o más veces, y vivirlo como una interrupción real del descanso, es un síntoma con nombre propio: nocturia, un fenómeno común pero no inocuo.