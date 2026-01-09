Inés Gutiérrez 09 ENE 2026 - 20:00h.

La felicidad sigue una curva a lo largo de la vida en forma de U

La sencilla fórmula para ser feliz, según el psiquiatra Robert Waldinger

MadridLa búsqueda de la felicidad es algo que nos acompaña toda la vida, siempre queremos sentirnos mejor, más contentos con el camino que hemos escogido, con los resultados obtenidos. Los estudios señalan que es más probable encontrar esa estabilidad, esa tranquilidad y felicidad una vez pasados los 60 años, algo que para muchos será toda una sorpresa y para otros tendrá todo el sentido del mundo.

Hay quien llega a esta edad centrado en los cambios que experimenta el cuerpo, el posible deterioro de la salud o la preocupación ante las últimas etapas de la vida, sin embargo, para otras personas, este periodo está relacionado con la autonomía, con la calidad de vida y con una vida plena, llena de triunfos, de recuerdos y de éxitos, por lo que supone su momento de mayor felicidad. Esto último es algo que también defiende la psicología.

Por qué la felicidad plena llega después de los 60 años, según la psicología

Según confirman algunos estudios, la sensación de bienestar personal sigue un patrón en forma de U. Esto quiere decir que la felicidad experimenta un descenso desde la juventud, y llegados a cierto punto en la vida, que es alrededor de los 40 o 50 años, sucede todo lo contrario y los niveles de felicidad vuelven a ascender, haciendo que ese sea el momento en el que más felices nos sentimos.

Con los años se alcanza una mayor madurez emocional y las personas suelen centrarse más en vivir el presente, explican los expertos, lo que se traduce como una mayor felicidad. Otro de los factores que hace que con la edad se viva más feliz es todo el aprendizaje que supone la vida y que ayuda a que las personas aprendan a lidiar con sus emociones, a regular los niveles de estrés y aceptar los cambios de la vida.

Con la edad se tiene una actitud más positiva, lo que hace que nuestra visión de la vida sea más optimista, esto sirve como herramienta para poder lidiar con otros factores asociados a la edad, como el desgaste físico o el cansancio propio del paso del tiempo. Según un estudio de Universidad de Harvard, liderado por el psiquiatra Robert Waldinger y el psicólogo Marcs Schulz, con la edad damos prioridad a lo verdaderamente importante y eso ayuda a alcanzar la felicidad plena.

Es consecuencia del aprendizaje de nuestra vida, somos conscientes de nuestras limitaciones y de nuestra mortalidad, tal y como explica el estudio, lo que hace que las personas se liberen de responsabilidades y obligaciones, de todo aquello que ya no les interesa y se centren en aquello que sí.

También hay estudios que se han dedicado a encontrar aquellos factores que nos ayudan a ser más felices y, además de tener un propósito en la vida y cuidar el cuerpo y la mente, se ha demostrado que una de las claves de la felicidad es mantener relaciones sociales saludables. Por eso se hace tanto hincapié en intentar evitar la soledad, sobre todo a partir de ciertas edades, cuando es más fácil aislarse tras perder a seres queridos.