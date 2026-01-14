El mejor alimento para la desinflamación, según un experto en longevidad

Una cucharada de este vegetal puede reducir la inflamación hasta un 60%

Siete pasos prácticos con los que reducir la inflamación crónica, según Harvard

A partir de los 50 años, muchas personas comienzan a notar que su cuerpo ya no responde igual. Aparecen dolores articulares que antes no existían, el cansancio es más frecuente y los análisis empiezan a mostrar cifras preocupantes en colesterol, azúcar o tensión arterial. En muchos casos, estos cambios no parecen tener una causa clara, pero comparten un denominador común silencioso: la inflamación crónica.

No se trata de una inflamación aguda que duele y se manifiesta de forma evidente, sino de una poco visible pero persistente, que actúa día a día dañando tejidos y órganos de forma progresiva. Está estrechamente relacionada con el desarrollo y la progresión de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, artrosis, deterioro cognitivo, cáncer y patologías neurodegenerativas.

La buena noticia es que la dieta puede convertirse en una herramienta poderosa para modular esta inflamación de fondo. Entre los alimentos con efecto antiinflamatorio más conocidos suelen aparecer la cúrcuma, el jengibre o los arándanos. Sin embargo, hay un vegetal mucho menos popular que, según la evidencia científica, es superior a todos: la remolacha.

Combinación de varios compuestos

Su efecto antiinflamatorio se explica por la combinación sinérgica de varios compuestos bioactivos:

Betalaínas (betacianinas y betaxantinas)

Nitratos inorgánicos

Polifenoles

Vitamina C y minerales antioxidantes

Esta combinación actúa sobre múltiples vías metabólicas implicadas en la inflamación sistémica. Según explica en su cuenta de Instagram Diego Suárez, experto en longevidad y presidente de la clínica COEUS retroaging, "solo una cucharada de remolacha reduce en hasta un 60% la inflamación".

La clave de este efecto no está en los antioxidantes habituales, sino en que es una de las principales fuentes dietéticas de nitratos naturales. Estos se convierten en óxido nítrico (NO), una molécula clave para reducir la inflamación endotelial, mejorar la función vascular y disminuir la rigidez arterial asociada a la edad.

"Una pequeña cantidad de remolacha puede mejorar la circulación, reducir inflamación, proteger el corazón, mejorar la función arterial y aumentar la energía y el rendimiento físico gracias a este mecanismo", subraya el experto en longevidad.

Un ensayo clínico aleatorizado evaluó el consumo de zumo de remolacha concentrado en personas con diabetes tipo 2. El grupo que lo consumió diariamente durante 12 semanas presentó reducciones significativas en marcadores inflamatorios en comparación con el grupo control sin intervención. Además, investigaciones en poblaciones con dolor articular y osteoartritis han mostrado que extractos de remolacha reducen dolor, inflamación y rigidez.

Así pues, es su actuación simultánea sobre el estrés oxidativo, la inflamación sistémica, la inflamación vascular y la disfunción endotelial lo que la sitúa en una posición privilegiada frente a otros vegetales comúnmente citados como antiinflamatorios. No es de extrañar que la remolacha se haya popularizado entre deportistas y personas que buscan mejorar su rendimiento físico de forma natural.

Cómo tomarla

Otra ventaja que tiene es que puede tomarse cruda, cocida, en zumo o incluso en pequeñas cantidades añadidas a ensaladas o cremas. No es necesario ingerir grandes cantidades para obtener beneficios, ya que, como recuerda Suárez, basta con una dosis muy reducida para notar sus efectos. Incorporar a la dieta de forma regular no es una moda, sino una estrategia respaldada por la ciencia para promover un envejecimiento más saludable.