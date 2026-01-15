El método de Matt Damon para perder 15 kilos para su próximo papel

Redacción Uppers 15 ENE 2026 - 20:53h.

El intérprete bajó hasta los 76 kilos para el rodaje de la película, una cifra que no tenía desde su adolescencia

El radical cambio físico de Ethan Suplee, actor de 'Me llamo Earl', tras perder 115 kilos

Compartir







Matt Damon encarna a Odiseo en la esperada adaptación de La Odisea. El actor tuvo que someterse a un gran cambio físico a sus 55 años para el papel. “No había pesado tan poco desde el instituto”, confesó Damon en el pódcast New Height, conducido por Travis y Jason Kelce.

El intérprete bajó hasta los 76 kilos para el rodaje de la película, una cifra que no tenía desde su adolescencia, ya que su peso rondaba entre los 84 y los 91 kilos. Damon confesó que este cambio radical estuvo impulsado por Christopher Nolan, el director de la película. “Dijo que me quería delgado pero fuerte”, recuerda el actor.

"Dejé de comer gluten", explica el actor

El gran cambio físico empezó por la dieta. Damon eliminó el gluten de su alimentación: “Básicamente, solo por otra cosa que hice con mi médico, dejé de comer gluten”. Con esta medida pudo perder peso y mantener la energía necesaria para los duros entrenamientos.

El actor tuvo que tener un control riguroso de su peso para conseguir esa figura atlética que exigía el guion. La dieta se combinó con el ejercicio. Contar con un entrenador personal fue clave para el intérprete: “Los entrenadores te dicen qué estamos haciendo, y pueden hacer cualquier cosa”. Así, pudo realizar ejercicio de manera metódica: “Se trata simplemente de tener un objetivo claro y fijarlo”.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Entrenamiento y alimentación: la fórmula de Damon

A Damon, este proceso le ha recordado a la preparación física que hacen los atletas profesionales: su vida giraba en torno al entrenamiento y la alimentación. “Cuando hago eso o cuando hago las películas de Jason Bourne o lo que sea, se siente casi como una temporada”, alude a su trabajo y al de los deportistas.

Y así fue como consiguió su objetivo físico: “Es como parte de su día. Es parte de su trabajo, ¿verdad? Es como si se acostumbraran a la rutina y construyeran su día en torno a todo eso”. La transformación de Matt Damon para La Odisea no solo implicó perder 15 kilos, sino también adoptar una mentalidad y una disciplina comparables a los deportistas profesionales.