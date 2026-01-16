Inés Gutiérrez 16 ENE 2026 - 08:00h.

Los trabajadores que tienen un problema de salud que disminuye o anula sus posibilidades de trabajar pueden solicitar la incapacidad

¿Cuáles son las enfermedades más habituales relacionadas con el trabajo?

Compartir







MadridTras ser informados de que se tiene una enfermedad, todo el mundo espera que el tratamiento funcione y eso le permita dejar atrás esa experiencia y seguir con su vida. No siempre sucede así, hay enfermedades que no tienen cura y solo es posible reducir los síntomas, pero también hay ocasiones en las que, incluso si el tratamiento es exitoso, quedan ciertas secuelas que acompañan al paciente y afectan a su vida.

En ciertos casos, las dolencias que tienen les impiden realizar su trabajo, lo que suele hacer que soliciten una incapacidad permanente. En esta situación se encuentran los trabajadores que tienen un problema de salud que disminuye o anula sus posibilidades de trabajar. Si se reconoce esta incapacidad, el trabajador tendrá derecho a recibir una pensión.

PUEDE INTERESARTE Las enfermedades más comunes en España

No todas las situaciones son iguales y por eso tampoco son iguales todas las incapacidades permanentes. Algunas son parciales, que son aquellas en las que se ve reducida su capacidad para realizar su labor habitual, aunque sí haya cosas que pueda seguir haciendo. Otras son totales, en estos casos se reconoce que el trabajador está inhabilitado para su profesión actual, aunque puede desempeñar otras.

Si se trata de una incapacidad absoluta es que su dolencia le impide realizar cualquier tipo de trabajo. Si además necesita ser asistido por otra persona en su día a día se considera ‘gran invalidez’.

PUEDE INTERESARTE Cansancio o pérdida de peso: hay cinco síntomas físicos que alertan de que corres peligro de demencia

La enfermedad que es una de las principales causas de incapacidad permanente en España

Hay muchas dolencias que pueden llevar a un trabajador a solicitar la incapacidad permanente, pero algunas son más habituales o frecuentes que otras. Una que afecta a una gran mayoría de los solicitantes es la artrosis, tal y como recoge la Sociedad Española de Reumatología. Esta es una de las enfermedades reumáticas más comunes y la ubicación de la dolencia tiene gran relevancia a la hora de evaluar la incapacidad.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Se trata de una enfermedad degenerativa y su tratamiento va dirigido a reducir el dolor y el resto de síntomas. Afecta a las articulaciones, por la destrucción del cartílago que recubre las superficies óseas. Puede localizarse en la columna cervical y lumbar, en algunas articulaciones del hombro y los dedos de las manos, la cadera, la rodilla y el dedo gordo del pie.

El dolor suele aumentar cuando se exige un esfuerzo a la articulación afectada y este es el síntoma principal, pero puede haber otros, como la limitación de la movilidad o las deformidades articulares. En ocasiones no hay una causa definida que pueda explicar la aparición de la artrosis y, otras veces, está relacionada con otras patologías. El tratamiento suele abordar varios enfoques, combinando la fisioterapia con medicamentos que reduzcan el dolor y, en algunos casos, cirugía.

Esta es una de las enfermedades más frecuentes que causa incapacidad permanente, pero también es bastante habitual ante enfermedades del sistema nervioso, como la esclerosis múltiple, o problemas de salud mental, como depresión severa. Entre los menores de 50 años, encontramos enfermedades como la lumbalgia como causa de incapacidad laboral.